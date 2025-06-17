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Погода в Буковеле на июнь 2025: горы не обещают стабильности

Ольга Петухова, редактор сайта 17 июня 2025, 13:15
погода в буковеле прогноз июнь
Фото Pexels

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