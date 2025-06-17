Погода в Буковеле на июнь 2025: горы не обещают стабильности

Погода — едва ли не главный компонент качественного отдыха, особенно если ты собираешься провести время в горах.

Но и дожди в одном из лучших курортов Украины — Буковеле — не беда, если ты в теплой компании и не забыл дома плотный плащ.

Чего ждать от неба в Буковеле — точный прогноз до конца июня в материале.

Погода в Буковеле на вторую неделю месяца: 16-22 июня 2025

Во вторник, 17 июня, в Буковеле ожидается влажный штормовой день: небо серое, льет дождь, температура держится где-то на 15°C.

Следующие шесть дней, с 18 по 24 июня, облака отойдут в сторону, чтобы пустить немного солнца, и главное — уйдут дожди. Однако тепло будет в этот период всего три дня: 18, 23, 24. В это время грех оставаться дома — отправляемся на прогулку по горам.

Период с 19 по 22 июня, то есть почти всю неделю до воскресенья, обещает быть холодным.

Дожди не вернутся, но даже днем ​​теплый свитер не помешает. Однако помним: гулять по горам лучше в прохладную погоду, ведь во время подъема выделяется много энергии, которая согревает не хуже горячего чая. Кстати, взять на прогулку термос — тоже неплохая идея.

Сильные ветры придут в период с 19 по 21 июня.

Ночи всю неделю будут накрывать по-настоящему горной прохладой от +5°C до 8°C. Но и это прекрасное время поискать на небе звезды (если ветер отгонит облака) и, если повезет — увидеть невероятно красивую картину: мерцание бездны ярких светил — такое зрелище доступно только в горах.

Погода в Буковеле на последнюю неделю месяца: 23-29 июня и понедельник, 30 июня

Первые три дня недели 23, 24 и 26 июня порадуют частичкой солнца между облаками, хотя будет все еще относительно прохладно, до 21°C днем ​​и 5-12°C ночью.

Но уже с 25 по 30 в Буковеле зарядят дожди, западный ветер пригонит плотные облака, которые щедро прольются дождем.

Больше всего осадков выпадет 25-27 июня.

Поэтому стоит прихватить с собой на отдых не только зонт, но и хороший дождевик, покрывающий до пят и вызывающий зависть тех, кто не позаботился о нем заранее.

И не отчаиваемся: деликатное солнце будет выглядывать между облаками, и довольно часто, ведь температура пойдет в гору, и к концу месяца в Буковеле гарантированы стабильные +19°C, а ночью 10°C-11°C с отметкой плюс.

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