Погода в Буковелі на червень 2025: гори не обіцяють стабільності

Погода — чи не головний компонент якісного відпочинку, особливо якщо ти збираєшся провести час у горах.

Але й дощі в одному з найкращих курортів України — Буковелі — не біда, якщо ти у теплій компанії й не забув удома щільний плащ.

Що чекати від неба у Буковелі — точний прогноз до кінця місяця червня у матеріалі.

Погода у Буковелі на другий тиждень місяця: 16-22 червня 2025

У вівторок, 17 червня, у Буковелі очікується найвологіший штормовий день: небо сіре, ллє дощ, температура тримається десь на 15 °C.

Наступні шість днів, з 18 по 24, хмари відійдуть вбік, щоб пустити трохи сонця, і головне — підуть геть дощі. Проте тепло буде у цей період лише три дні: 18, 23, 24 червня. В цей час гріх лишатися вдома — відправляймося на прогулянку горами.

Період з 19 по 22 червня, тобто майже увесь тиждень до неділі, обіцяє бути холодним.

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Дощі не повернуться, але навіть вдень теплий светр не стане на заваді. Проте пам’ятаймо: гуляти горами краще в прохолодну погоду, адже під час підйому виділяється багато енергії, яка зігріває не гірше гарячого чаю. До речі, взяти на прогулянку термос — теж непогана ідея.

Сильні вітри прийдуть у період з 19 по 21 червня.

Ночі увесь тиждень накриватимуть по-справжньому гірською прохолодою від +5°C до 8 °C. Але і це чудовий час пошукати на небі зірки (якщо вітер віджене хмари) і, якщо пощастить — побачити невимовно прекрасну картину: мерехтіння безодні яскравих світил — таке видовище доступне лише в горах.

Погода у Буковелі на останній тиждень місяця: 23-29 червня та понеділок, 30 червня

Перші три дні тижня 23, 24 та 26 червня порадують дрібкою сонця між хмарами, хоча буде все ще відносно прохолодно, до 21°C вдень і 5-12 °C вночі.

Але вже з 25 по 30 у Буковелі зарядять дощі, західний вітер прижене щільні хмари, які щедро поливатимуть зверху.

Найбілше опадів випаде 25-27 червня.

Тож не зайве прихопити із собою на відпочинок не лише парасолю, а й хороший дощовик, який вкриває до самих п’ят і викликає заздрість тих, хто не потурбувався про нього завчасно.

Проте не впадаємо у відчай: делікатне сонце визиратиме між хмар, і доволі часто, адже температура піде в гору, і до кінця місяця у Буковелі гарантовані стабільні +19°C, а вночі 10°C-11°C з позначкою плюс.

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