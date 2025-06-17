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Погода в Буковелі на червень 2025: гори не обіцяють стабільності

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Червня 2025, 13:15
погода в буковелі прогноз червень
Фото Pexels

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