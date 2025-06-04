Погода в Киеве на июнь 2025: от дождевых облаков до жаркого солнца

Погода в Киеве в июне 2025 года будет с характером: немного изменчивая, но без крайностей. Скорее, это этакие погодные качели, но без неожиданных сюрпризов. Расскажем подробно по декадам, чего ждать и как планировать отдых.

Погода в Киеве на начало июня (1-10 число)

Днем уже в начале июня будет тепло — около +23°C, иногда жарко — до +29°C, по вечерам и ночам — приятно, где-то +16-20°C. Но не стоит радоваться заранее, потому что на небо будут время от времени набегать тучи, из которых может хлюпать дождь или даже налететь гроза.

Такую погоду будут определять атмосферные фронты с запада и юго-запада — несущие с собой влагу воздушные потоки из Центральной Европы и Балкан, которые станут уважительной причиной не забывать зонтик дома.

Погода в Киеве на середину месяца (11-20 число)

Это идеальное время для прогулок в парке или чашечки кофе на улице. Здесь уже настоящее лето. Солнце будет светить почти каждый день, температура поднимется до +25°C, по ночам тоже достаточно комфортно — +15°C.

В этот период над Украиной закрепится антициклон, он придет с севера Африки или Средиземноморья — это теплые, сухие воздушные массы, которые не нравятся разве что огородникам — участок останется без дождевого полива.

Погода в Киеве на конец месяца (21-30 июня)

В конце месяца погода снова изменится. Днем станет где-то +26°C, а ночью — около +19°C. Могут быть дожди, иногда обильные, но скорее локальные — по типу: пришло, полило и ушло.

Эти осадки — влияние атмосферных фронтов, спускающихся со стороны северной Атлантики. Они приносят немного влаги, этакое свежее дыхание с севера.

Итак, лето в Киеве начнется теплом, с небольшими дождями, затем развернется по полной в солнечной середине месяца, и закончится дождливым дыханием. Надеемся, мы немного помогли тебе спланировать свой июньский отдых.

Раньше мы рассказывали: погода на июнь в Одессе — прогноз, который стоит знать.

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