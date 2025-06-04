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Погода в Києві на червень 2025: від дощових хмар до спекотного сонця

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Червня 2025, 13:15
погода в києві червень 2025
Фото Pexels

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