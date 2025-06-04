Погода в Києві на червень 2025: від дощових хмар до спекотного сонця

Погода в Києві у червні 2025 року буде з характером — трохи мінлива, але без крайнощів. Скоріш, це така собі погодна гойдалка, але без сюрпризів. Розкажемо детально по декадах, чого чекати і як планувати відпочинок.

Погода у Києві на початок червня (1-10 число)

Вдень вже на початку червня буде тепло — близько +23°C, інколи спекотно — до +29°C, вечорами й ночами — приємно, десь +16-20°C. Але не варто радіти завчасно, бо на небо час від часу набігатимуть хмари, з яких може хлюпати дощ або навіть налетіти гроза.

Таку погоду визначатимуть атмосферні фронти з заходу та південного заходу — повітряні потоки з Центральної Європи й Балкан, які несуть із собою вологу і є поважною причиною не забувати парасолю вдома.

Погода в Києві на середину місяця (11-20 число)

Це ідеальний час для прогулянок у парку чи кави на вулиці. Тут вже справжнє літо. Сонце світитиме майже щодня, температура підніметься до +25°C, ночами ще досить комфортно — +15°C.

У цей період над Україною закріпиться антициклон, він прийде з півночі Африки чи з Середземномор’я — це теплі, сухі повітряні маси, які не подобаються хіба що городникам — ділянка залишиться без дощового поливу.

Погода у Києві на кінець місяця (21-30 червня)

Наприкінці місяця погода знову трохи зміниться. Вдень стане десь +26°C, а вночі — біля +19°C. Можуть бути дощі, часом рясні, але швидше локальні — по типу: прийшло, полило й пішло.

Ці опади — вплив атмосферних фронтів, які спускаються з боку північної Атлантики. Вони приносять трохи вологи, такий собі свіжий подих з півночі.

Отже, літо в Києві почнеться теплом, з невеликими дощами, потім розгорнеться на повну у сонячній середині місяця, і закінчиться дощовим подихом. Сподіваємось, ми трохи допомогли тобі спланувати свій червневий відпочинок.

Раніше ми розповідали: погода на червень в Одесі — прогноз, який варто знати.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.