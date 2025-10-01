Погода в Одессе в октябре 2025 года: холода на смену теплу

Одесса, также известная как Морские ворота Украины, имеет просто невероятные виды, богатую культурную жизнь и особую атмосферу колорита и уникальности. Читай в материале, какая будет погода в Одессе в октябре 2025 года, будут ли сильные холода и осадки.

Погода в Одессе в октябре 2025: первая декада, с 01.10 до 10.10

Первые 10 дней в Одессе в октябре покажутся самыми теплыми из всех — и неудивительно, ведь это только начало месяца. Днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне +15…+19°C, в то время как в ночные часы — +8…+12°C. Никаких осадков на этом промежутке не предполагается.

Также, на небе в это время будет преобладать солнце: 2, 3 и 6 октября будет переменная облачность, а 4 и 9 числа — полная. Во все остальные дни солнце будет пригревать последним нынешним теплом без облачков.

Прогноз погоды в Одессе в октябре: вторая декада, с 11.10 до 20.10.

Погода в середине месяца тоже порадует: осеннее тепло хоть постепенно и исчезать, но на время еще избавится: дневной показатель температуры будет держаться от +14°C до +17°C, а ночью — от +7°C до +10°C. Осадков также не предвидится.

Эти 10 дней преимущественно будут облачными и не позволят полюбоваться солнышком: лишь 11 октября будет ясная погода, а 18, 19 и 20 числа прогнозируется переменная облачность. Во все остальные дни над городом будут царить затяжные тучи.

Погода в Одессе в октябре 2025: третья декада, с 21.10 до 31.10

Последняя декада окажется самой холодной из других: днем ​​термометр будет показывать от +11°C до +15°C, тогда как ночью — от +5°C до +9°C. Осадков в последние дни октября в Одессе не будет.

Небо в этот период прогнозируется несколько разнообразным: 21, 25, 29 и 30 октября в Одессе ожидается переменная облачность, 22 и 23 числа полная облачность, а во все остальные дни солнце будут светить без всяких препятствий.

Как вывод, то погода в Одессе в октябре окажется достаточно стабильной с направлением на спад, осадков не предвидится, а ты в это время имеешь возможность в последний раз насладиться лучами солнца посреди осени — не пропусти!

