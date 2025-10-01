Стиль життя Подорожі та натхнення

Погода в Одесі в жовтні 2025 року: холоди на заміну теплу

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 01 Жовтня 2025, 18:55 3 хв.
погода в жовтні в одесі
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь