Погода в Одесі в жовтні 2025 року: холоди на заміну теплу

Одеса, також відома як Морські ворота України має просто неймовірні краєвиди, багате культурне життя та особливу атмосферу колориту та унікальності. Читай у матеріалі, яка буде погода в Одесі в жовтні 2025 року, чи будуть сильні холоди та чи будуть опади.

Погода в Одесі в жовтні 2025: перша декада, з 01.10 по 10.10

Перші 10 днів в Одесі в жовтні видасться найтеплішими з усіх — воно й не дивно, адже це лишень початок місяця. Вдень температура повітря коливатиметься у діапазоні +15…+19°C, тоді як у нічні години доби — +8…+12°C. Жодних опадів на цьому проміжку часу не передбачається.

Також, на небі у цей час переважатиме сонце: 2, 3 та 6 жовтня спостерігатиметься мінлива хмарність, а 4 та 9 числа — повна. В усі інші дні сонце пригріватиме останнім цьогорічним теплом без жодних хмаринок.

Прогноз погоди в Одесі в жовтні: друга декада, з 11.10 по 20.10

Погода у середині місяця теж порадує: осіннє тепло хоч поступово і зникатиме, але на деякий час ще лишиться: денний показник температури триматиметься від +14°C до +17°C, а вночі — від +7°C до +10°C. Опадів так само не передбачається.

Ці 10 днів переважно будуть хмарними та не дадуть можливості полюбуватись сонечком: лише 11 жовтня буде повністю ясна погода, а 18, 19 та 20 числа прогнозується мінлива хмарність. В усі інші дні над містом пануватимуть затяжні хмари.

Погода в Одесі в жовтні 2025 року: третя декада, з 21.10 по 31.10

Остання декада виявиться найхолоднішою з-поміж інших: вдень термометр показуватиме від +11°C до +15°C, тоді як уночі — від +5°C до +9°C. Опадів під час останніх днів жовтня в Одесі не спостерігатиметься.

Небо у цей період прогнозується дещо різноманітним: 21, 25, 29 та 30 жовтня в Одесі передбачається мінлива хмарність, 22 та 23 числа — повна хмарність, а у всі інші дні промені сонця світитимуть без жодних перешкод.

Як висновок, то погода в Одесі в жовтні виявиться доволі стабільною з напрямком на спад, опадів не передбачається, а ти у цей час маєш змогу востаннє насолодитися променями сонця посеред осені — тож не пропусти!

