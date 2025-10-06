Погода в Сумах и Сумской области в октябре 2025: ждать ли сильного похолодания

После продолжительной бабьего лета хочется новой волны тепла. Но порадует ли октябрь приятными “плюсами” днем и ночью?

Долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2025 для северного региона нашей страны — города Сумы и области — в материале.

Погода в Сумах и Сумской области на октябрь 2025

В целом в течение месяца в Сумах синоптики прогнозируют:

солнечных дней — всего один: 8 октября;

дождливых дней — десять: 11, 15, 21, с 23 по 28 октября.

Остальное время — облачно с прояснениями. Такой октябрьский сценарий типичен для Сум: температура постепенно будет понижаться, а дожди в третьей декаде напомнят, что осень уже перешла экватор и идет к зиме.

Погода в Сумах и Сумской области с 6 по 12 октября

Начало недели порадует сравнительно теплой погодой: столбик термометра поднимется до 14° днем, солнце будет лишь частично скрываться за облаками.

7-8 числа температура днем повысится до 15-18°, ночи останутся прохладными — 10°, а солнце 8 числа будет радовать ясным небом.

В конце недели, 10–12 октября, ожидается больше облачности, дневная температура снизится до 12–14°, а 11 числа придет первый октябрьский дождь.

Погода в Сумах и Сумской области с 13 по 19 октября

На этой неделе солнце и облака будут чередоваться все время.

Воздух прогреется до 15-16° днем и опустится до 7-8° ночью. В основном синоптики обещают пасмурную погоду с солнечными окнами.

Осадки вероятны в среду и пятницу, 15 и 17 числа. Планируй в эти дни взять с собой зонт.

Погода в Сумах и Сумской области с 20 по 26 октября

На этой неделе будет еще холоднее.

20-22 числа дневные температуры не поднимутся выше 12°, а ночи будут уже близки к 5-6°.

23-24 октября синоптики прогнозируют кратковременное мягкое потепление до 13-14°, хотя небо будет облачное с прояснениями.

Дожди снова появятся во вторник, а с четверга будут идти до конца недели.

Погода в Сумах и Сумской области с 27 по 31 октября

Конец месяца обещает быть довольно дождливым и прохладным.

Днем всего 8-12°, ночью 5-7° с плюсом. Атмосфера будет ощущаться типично осенней — сырой, с облачным небом и короткими световыми днями.

