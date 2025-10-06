Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Погода в Сумах и Сумской области в октябре 2025: ждать ли сильного похолодания

Ольга Петухова, редактор сайта 06 октября 2025, 13:10 3 мин.
погода на сумщине в октябре 2025
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь