Готовь теплые носки: в Украину идет сильное похолодание

Зимние холода уже наступают, а синоптики предупреждают даже о снеге с дождем. Смены погоды следует ожидать от 14 ноября.

Где ждать значительного похолодания и до какой отметки опустятся термометры в разных регионах страны — читай в материале.

Где больше всего похолодает

Уже к середине недели в западных областях температура воздуха опустится до +5 °С, а ночью до -2 °С. При этом небо будет достаточно ясным.

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В конце недели, 20 ноября, столбики термометров поднимутся до +11 °С. Тогда же стоит ожидать дождей.

В столице киевлянам стоит ожидать сильных похолоданий. 17 ноября температура воздуха днем ​​опустится до 0 °С, а ночью — до -3 °С.

18 и 19 ноября местами возможен снег с дождем.

Холоднее всего будет на востоке Украины. Там синоптики прогнозируют до -3 °С днем ​​и -5 °С ночью. Почти всю неделю там будут морозы, а уже в среду в регионе возможны снеговые осадки.

На юге будет значительно теплее, уверяют синоптики. Столбики термометра существенно опустятся только раз в неделю — 16 ноября. После воздуха начнет прогреваться, и уже 19 ноября термометры покажут +14 °С.

Чтобы не замерзнуть в холод, позаботься о домашнем уюте и тепле. Ранее мы писали советы, как выбрать качественный плед и теплое одеяло на зиму.

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