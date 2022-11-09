Подорожі та натхнення

Готуй теплі шкарпетки: в Україну суне сильне похолодання

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Листопада 2022, 08:30
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Фото: Pexels

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