Готуй теплі шкарпетки: в Україну суне сильне похолодання

Зимові холоди уже наступають, а синоптики попереджають навіть про сніг з дощем. На зміну погоди слід очікувати від 14 листопада.

Де чекати значного похолодання та до якої позначки опустять термометри у різних регіонах країни — читай у матеріалі.

Де найбільше похолодає

Уже в середині тижня в західних областях температура повітря опуститься до +5 °С, а вночі до -2 °С. При цьому небо буде доволі ясним.

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Наприкінці тижня, 20 листопада, стовпчики термометрів піднімуться до +11 °С. Тоді ж варто чекати на дощі.

У столиці киянам варто чекати на сильні похолодання.17 листопада температура повітря вдень опуститься до 0 °С, а вночі — до -3 °С.

18 та 19 листопада подекуди можливий сніг з дощем.

Найхолодніше буде на сході України. Там синоптики прогнозують до -3 °С вдень та -5 °С уночі. Майже увесь тиждень там пануватимуть морози, а уже в середу в регіоні можливі снігові опади.

На півдні буде значно тепліше, запевняють синоптики. Стовпчики термометра суттєво опустяться лише раз за тиждень — 16 листопада. Опісля повітря почне прогріватися, і вже 19 листопада термометри покажуть +14 °С.

Щоб не замерзнути у холод, подбай про домашній затишок та тепло. Раніше ми писали поради, як обрати якісний плед та теплу ковдру на зиму.

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