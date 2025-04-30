Путешествия и вдохновение

Погода в Ивано-Франковске на май 2025: и свитер пригодится, и зонт не помешает

Ольга Петухова, редактор сайта 30 апреля 2025, 16:55
погода в ивано-франковске в мае
Фото Pexels
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