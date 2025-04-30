Погода в Ивано-Франковске на май 2025: и свитер пригодится, и зонт не помешает

Май в Ивано-Франковске — месяц переменчивый, когда погода ведет себя как человек, который никак не решит — надевать свитер или футболку. То будет выглядывать солнце — такое, что захочется ловить лучики в парке, а то с неба будет лить как из ведра, и ты снова с зонтиком, и ветру хочется отнять его у тебя.

Так каких же капризов погоды ждать в мае в Ивано-Франковске — рассказываем в материале.

Погода в Ивано-Франковске: май 2025 года

Погода в Ивано-Франковске в первую декаду месяца: 1-10 числа

Погода в мае 2025 года в Ивано-Франковске обещает быть достаточно капризной. Начало месяца, в праздничные дни, принесет температуры днем ​​от +15°C до +21°C. Ночью показатели будут колебаться между +5°C и +9°C — на вечер нужно подготовить легкий свитер или куртку.

К тому же в этот период могут идти дожди, местами даже ливни: 3, 4, 6 и 9 мая не лишним будет зонтик. Ветер в большинстве своем ожидается умеренный, но иногда возможны сильные порывы.

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Погода в Ивано-Франковске во вторую декаду месяца: 11-20 числа

Вторая декада мая сулит холодные сюрпризы. Но сначала температура поднимется до +19°C, чтобы уже 13 мая упасть до апрельских отметок +8°C до +12°C, а ночью на уровне 3-5°C.

Тепло вернется только 18-19 мая, и с тех пор уже задержится на комфортных предлетних температурах.

Самые холодные дни месяца 13, 14, 15. 16, 17 мая будут еще и дождливыми, поэтому лучше не планировать на этот период активных действий на открытом воздухе.

Погода в Ивано-Франковске в третью декаду месяца: 21-31 числа

Конец месяца будет в основном теплым. Температура днем ​​будет колебаться от +18 до +21°C, но моментами возможны и +24°C. Ночью уже также останутся стабильные показатели — +11°C… +13°C

Правда, осадки не минуют и этот период — время от времени будут идти дождь, но не слишком сильные. Лишь в последние дни месяца возможны холодные ливни, сильный ветер, который принесет очередное понижение температуры.

Итак, в целом май прогнозируется умеренно дождливым, с периодом похолодания на экваторе месяца и стабильным потеплением в третьей декаде. Учти прогноз и планируй дела так, чтобы погода способствовала твоим задумкам.

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Скриншот с сайта Wisemeteo.

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