Погода в Івано-Франківську на травень 2025: і светр згодиться, і парасоля не завадить

Травень в Івано-Франківську — місяць мінливий, коли погода поводиться наче людина, яка ніяк не вирішить — одягати светр чи футболку. То визиратиме сонце — таке, що захочеться ловити промінчики у парку, а то з неба литиме як з відра, і ти знову з парасолькою, і вітру кортить відібрати її у тебе.

Тож яких примх погоди чекати у травні в Івано-Франківську — розказуємо в матеріалі.

Погода в Івано-Франківську: травень 2025 року

Погода в Івано-Франківську у першу декаду місяця: 1-10 числа

Погода у травні 2025 року в Івано-Франківську обіцяє бути досить вередливою. Початок місяця принесе температуру вдень від +15°C до +18°C. Вночі показники коливатимуться між +5°C і +9°C — тобто на вечір треба бути готовим одягнути легкий светр чи куртку.

До того ж у цей період можуть йти дощі, місцями навіть зливи: 3, 4, 6 та 9 травня готуй парасолю. Вітер здебільшого очікується помірний, але інколи можливі сильні пориви.

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Погода в Івано-Франківську в другу декаду місяця: 11-20 числа

Друга декада травня обіцяє холодні сюрпризи. Але спочатку температура підніметься до +19°C, щоб вже 13 травня впасти до квітневих позначок +8°C до +12°C, а вночі на рівні 3-5 °C.

Тепло повернеться лише 18-19 травня, і відтоді вже затримається на комфортних, по-справжньому передлітніх, температурах.

Найхолодніші дні місяця: 13, 14, 15. 16, 17 травня будуть ще й дощовими, тож краще не планувати на цей період активних дій на відкритому повітрі.

Погода в Івано-Франківську в третю декаду місяця: 21-31 числа

Кінець місяця буде здебільшого теплим. Температура вдень коливатиметься від +18°C до +21°C, але моментами можливі і +24°C. Вночі вже також залишаться стабільні показники — +11°C… +13°C

Щоправда, опади не оминуть і цей період — час від часу дощитиме, але не надто сильно. Лише в останні дні місяця можливі холодні зливи, сильний вітер, який принесе чергове зниження температури.

Отже, загалом травень прогнозують помірно-дощовий, із періодом похолодання на екваторі місяця та стабільним потеплінням у третій декаді. Врахуй прогноз і плануй справи так, щоб погода сприяла твоїм задумкам.

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Скриншот з сайту Wisemeteo.

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