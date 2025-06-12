Погода в Запорожье на июнь 2025: когда брать зонтик, а когда надевать панаму

В июне жителям Запорожья стоит готовиться к изменчивой погоде: во второй декаде будет часто дождить — зонтик точно пригодится. А вот в третьей декаде уже можно иногда забывать его дома — ожидается больше солнца и тепла, придет настоящее лето.

Подробный прогноз погоды на месяц июнь в Запорожье — читай в материале.

Прогноз погоды на месяц июнь в Запорожье (12-20 число)

Во второй декаде погода в Запорожье будет влажной: атмосферные фронты с северо-запада движутся к Востоку Украины, проходя над городом. Они принесут короткие дожди и преимущественно легкую облачность.

Температура днем ​​будет оставаться в пределах +25…+28°C, а ночью опустится до +14…+18°C. В эти дни будет дождить, небо покроют легкие или плотные облака, но солнце обещает хотя бы понемногу появляться ежедневно.

Самая жаркая погода ожидается 17 и 19 числа, когда воздух нагреется до +28…+29°C. Такая температура может негативно повлиять на людей с сердечными заболеваниями, поэтому им следует заблаговременно принять меры и по возможности больше находиться в помещении.

Прогноз погоды на месяц июнь в Запорожье (21-30 число)

В конце месяца атмосферные фронты будут менее активными, преобладают теплые и менее влажные воздушные массы. Дожди все еще возможны 24, 25, 29 и 30 июня. Легкая облачность останется, но чистое небо будет чаще просматриваться сквозь облака.

Температура повысится до +25…+28°C днем ​​и +16…+19°C ночью. Осадков будет меньше. В целом, погода в третьей декаде и Запорожье будет более сухой, и как обычно, самой теплой в июне.

Интересно, что 9 июня 2025 г. в Запорожье зафиксировали температурный рекорд. Как пишет Suspilne.media со ссылкой на областной гидрометцентр, воздух в этот день прогрелся до 36,0°C. Это на 0,2 градуса выше предыдущего максимума, который был установлен в городе в 1948 году именно в этот день.

Планируй свои дела и отдых, учитывая прогноз погоды и береги себя во время воздушных тревог!

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