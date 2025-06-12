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Погода в Запорожье на июнь 2025: когда брать зонтик, а когда надевать панаму

Ольга Петухова, редактор сайта 12 июня 2025, 12:30
прогноз погоды запорожье июнь
Фото Pixabay

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