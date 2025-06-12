Погода в Запоріжжі на червень 2025: коли брати парасольку, а коли надівати панаму

У червні жителям Запоріжжя варто готуватися до мінливої погоди: в другій декаді часто дощитиме, буде хмарно — парасолька точно стане у пригоді. А от у третій декаді вже можна інколи й забувати її вдома — очікується більше сонця і тепла, прийде справжнє літо.

Детальний прогноз погоди на місяць червень у Запоріжжі — читай у матеріалі.

Прогноз погоди на місяць червень у Запоріжжі (12-20 число)

У другій декаді погода в Запоріжжі буде вологою: атмосферні фронти з північного заходу рухаються на Схід України, проходячи над містом. Вони приносять короткі дощі та переважно легку хмарність.

Температура вдень лишатиметься в межах +25 … +28 °C, а вночі опуститься до +14… +18 °C. У ці дні часто дощитиме, небо вкриють легкі або щільні хмари, але сонце обіцяє хоча б потроху з’являтися щодня.

Найгарячіша погода очікується 17 та 19 числа, коли повітря нагріється до +28…+29°C. Така температура може негативно вплинути на людей з серцевими захворюваннями, тож їм варто завчасно вжити заходів і за можливістю, більше перебувати у приміщенні.

Прогноз погоди на місяць червень у Запоріжжі (21-30 число)

Наприкінці місяця атмосферні фронти будуть менш активними, переважатимуть теплі та менш вологі повітряні маси. Дощі все ще можливі 24, 25, 29 та 30 червня. Легка хмарність лишиться, але чисте небо частіше проглядатиме крізь хмари.

Температура підвищиться до +25 … +28 °C вдень і +16 … +19 °C вночі. Опадів буде менше. Загалом погода у третій декаді у Запоріжжі буде сухіша, і зазвичай найтепліша у червні.

Цікаво, що 9 червня 2025 року в Запоріжжі зафіксували температурний рекорд. Як пише Suspilne.media з посиланням на обласний гідрометцентр, повітря в цей день прогрілося до 36,0 °C. Це на 0,2 градуса вище за попередній максимум, який встановили у місті у 1948 році саме в цей день.

Плануй свої справи та відпочинок, враховуючи прогноз погоди, і бережи себе під час повітряних тривог!

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