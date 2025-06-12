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Погода в Запоріжжі на червень 2025: коли брати парасольку, а коли надівати панаму

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Червня 2025, 12:30
прогноз погоди запоріжжя червень
Фото Pixabay

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