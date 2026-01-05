Погода в Житомире на январь 2026: прогноз на каждый день месяца

Несмотря на прогнозы синоптиков о теплой зиме, погода возвращает нас к типичному морозному январю со снегом и суровыми ночами.

Чего ждать жителям украинского Полесья в январе 2026 года — читай прогноз погоды в Житомире.

Погода в Житомире в январе 2026: первая декада, с 01.01 по 10.01

Январь в Житомире начинает год с мороза и серого неба. Дневная температура будет держаться примерно на уровне -2…-8 °C, а ночью термометры опустятся до -10…-12 °C.

Ожидается небольшой, а иногда и обильный снег, облачность почти каждый день. Особенно холодно будет 9 января, когда мороз усилится сильнее всего.

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Прогноз погоды в Житомире в январе 2026: вторая декада, с 11.01 по 20.01

Во второй декаде января в Житомире немного потеплеет: дневная температура будет колебаться от -6 °C до +5 °C, ночные морозы все еще будут ощутимы — от -7 °C до -1 °C.

В этот период можно ожидать несколько солнечных дней, которые подарят ощущение настоящей зимы без облаков и с легким морозом. Осадков почти не будет, поэтому можно смело планировать прогулки на свежем воздухе.

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Погода в январе 2026 в Житомире: третья декада, с 21.01 по 31.01

Конец месяца, согласно долгосрочному прогнозу, порадует житомирян относительным потеплением. Дневные температуры поднимутся, ночи уже не такие холодные — от +1 до +7 °C.

Облачность будет чередоваться с солнечными днями, а снег ожидается лишь время от времени. Идеальное время для небольших прогулок и селфи на фоне зимних пейзажей.

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