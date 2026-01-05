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Погода в Житомире на январь 2026: прогноз на каждый день месяца

Ольга Петухова, редактор сайта 05 января 2026, 14:04 2 мин.
погода в житомире январь 2026
Фото Pexels

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