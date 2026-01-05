Погода в Житомирі на січень 2026: прогноз на кожен день місяця

Попри прогнози синоптиків про теплу зиму, погода повертає нас до типового морозного січня, зі снігом та суворими ночами.

Чого чекати жителям українського Полісся у січні 2026 року — читай прогноз погоди у Житомирі.

Погода в Житомирі в січні 2026: перша декада, з 01.01 по 10.01

Січень у Житомирі починає рік з морозу та сірого неба. Денна температура триматиметься вдень близько -2…-8 °C, а вночі стовпчики термометра падатимуть до -10…-12 °C.

Очікується невеликий, а інколи — і рясний сніг, хмарність майже кожен день. Особливо холодно буде 9 січня, коли мороз знизиться найбільше.

Дітям, які люблять ковзанки, цей період точно сподобається!

Прогноз погоди в Житомирі в січні 2026: друга декада, з 11.01 по 20.01

У другій декаді січня в Житомирі трохи потеплішає: денна температура коливатиметься від -6 °C до +5 °C, нічні морози все ще відчутні – від -7 °C до -1 °C.

В цей період можна чекати на кілька сонячних днів, які точно подарують відчуття справжньої зими без хмар і з легким морозом. Опадів майже не буде, тож можна сміливо планувати прогулянки на свіжому повітрі.

Погода в січні 2026 в Житомирі: третя декада, з 21.01 по 31.01

Кінець місяця, за довгостроковим прогнозом, порадує житомирян відносним потеплінням. Денні температури піднімуться, ночі вже не такі холодні, від +1 до +7 °C.

Хмарність чергуватиметься із сонячними днями, а сніг очікується лише час від часу. Ідеальний час для невеличких прогулянок та селфі на фоні зимових пейзажів.

