Позывной Одиссей: как аудиопрогулка осмысливает опыт возвращения с войны

Во Львове стартует проект Позивний Одіссей, который станет воплощением символического путешествия ветеранов домой. Цель — создать пространство для обсуждения и осмысления опыта возвращения ветеранов и ветеранок.

Во Львовском городском совете отметили, что в Украине возникла острая проблема социальной и психологической адаптации возвращающихся с фронта. Таким образом, культура и искусство могут предложить практики для облегчения этого процесса.

С июня по сентябрь команда работала совместно с ветеранами и ветеранками над созданием аудиопрогулки, которая помогла бы совершить символический ритуал возвращения с войны.

Создатели стремились соединить сторителинг, практики современного искусства и физическую активность. Проект адаптировали к украинским реалиям и символическому контексту военного времени.

Позивний Одіссей — новый проект для ветеранов во Львове

27 сентября в 16:30 в Доме Звука ЛКП Львовське радіо состоится публичный разговор с участием ветеранов и создателей. Участники будут говорить об опыте возвращения из войны — физического, ментального и символического — и как общество может их поддержать.

Мероприятие станет частью проекта Одіссей: Повернення, результатом которой стала аудиопрогулка Позивний Одіссей.

Участники разговора:

Ольгерт Серов — ветеран и участник проекта;

Павел Юров — драматург, режиссер, действующий военнослужащий и автор текста аудиопрогулки;

Андрей Бондаренко — драматург и один из авторов идей проекта.

Первый этап проекта состоял в проведении серии встреч с участием ветеранов и ветеранок. На протяжении четырех дней участники гуляли по городам Львова и проговаривали опыт возвращения из войны и свое ощущение.

Вторым этапом стала работа над осмыслением услышанного и написание сценария аудиопрогулки. Она имеет целью осуществить символический ритуал возвращения из войны.

Результатом стала аудиопрогулка по городскому пространству, интерпретирующая образ символического возвращения домой.

