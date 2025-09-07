После слова “Аминь” — битва кончилась: история воина, открывшего ОО для ветеранов

Ветераны десантно-штурмовых войск после фронта смогли вернуться в мирную жизнь и создали организацию, которая помогает другим бойцам с реабилитацией и новым стартом. Недавно их пригласили в Европарламент и штаб-квартиру НАТО, где они рассказали о проблемах украинских ветеранов.

Ветераны создали ОО для своих побратимов

Стрельба на полигоне для них — не только тренировки, но и способы реабилитации и адаптации к мирной жизни. Здесь ветераны общаются, делятся проблемами и поддерживают друг друга.

Иногда главное — не чтобы тебе кто помог, а чтобы тебя выслушали и поняли! А кто тебя может понять и выслушать, как не твой побратим? — говорит председатель ОО Герої Війни! Підтримка нації! Никита Бочило.

Никите — 28 лет. Он десантник штурмовых войск. Служил в 95-й ОДШБр, где был командиром взвода. На фронт попал в 2021 году.

Я с детства хотел попасть на войну. И потому все происходящее было частью моего пути. И мне это было интересно. А поначалу даже не было страшно, до момента, пока не началась полномасштабная война.

Под Изюмом мужчине пришлось воевать на десятиметровом расстоянии. Защитники выстояли пять дней, а Никита даже несколько раз прощался с жизнью. На войне, рассказывает, научился молиться и уверовал в Бога. В самый трудный момент побратим дал ему псалтырь. Никита читал его посреди боя и взрывов. После слова “Аминь” — битва кончилась.

После многочисленных травм и контузий Никиту уволили со службы. Пройдя реабилитацию, он открыл собственное дело — магазин строительных материалов. Но главным делом оказалась помощь другим ветеранам.

Я посмотрел, что очень много тех, кто помогает фронту, и мало тех, кто помогает ветеранам. Я ни разу не увидел того отношения, которое должно быть к ветеранам. Поэтому мы с ребятами собрались и открыли ОО.

Сегодня в этой организации более 80 ветеранов. Они организуют занятия по разным видам спорта, психологические сессии и совместные встречи для бойцов, подготовку по тактической медицине для молодежи.

Недавно ветераны посетили Европарламент, встретились в Брюсселе с еврокомиссаром по обороне, представителем от НАТО и министром обороны Бельгии.

