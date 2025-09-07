Після слова “Амінь” — битва скінчилася: історія воїна, який відкрив ГО для ветеранів

Ветерани десантно-штурмових військ після фронту змогли повернутися до мирного життя й створили організацію, яка нині допомагає іншим бійцям із реабілітацією та новим стартом. Нещодавно їх запросили до Європарламенту та в штаб-квартиру НАТО, де вони розповіли про проблеми українських ветеранів.

Ветерани створили ГО для своїх побратимів

Нині бійці збирають кошти на реабілітацію побратимів, і долучитися до збору можна за цим посиланням.

Стрільба на полігоні для них — не лише тренування, а й спосіб реабілітації та адаптації до мирного життя. Тут ветерани спілкуються, діляться проблемами і підтримують одне одного.

Іноді головне — не щоб тобі хтось допоміг, а щоб тебе вислухали і зрозуміли! А хто тебе може зрозуміти і вислухати, як не твій побратим? — Каже голова ГО Герої Війни! Підтримка нації! Нікіта Бочило.

Нікіті — 28 років. Він — десантник штурмових військ. Служив у 95-й ОДШБр, де був командиром взводу. На фронт потрапив у 2021 році.

Я з дитинства хотів потрапити на війну. І тому все, що відбувалося, було частиною мого шляху. І для мене це було цікаво. А спочатку навіть не було страшно, до моменту, поки не почалася повномасштабна війна.

Під Ізюмом чоловікові довелося воювати на десятиметровій відстані. Захисники вистояли п’ять днів, а Нікіта навіть кілька разів прощався з життям. На війні, розповідає, навчився молитися і повірив в Бога. У найважчий момент побратим дав йому псалтир. Нікіта читав його посеред бою і вибухів. Після слова “Амінь” — битва скінчилася.

Читати на тему Воля сильніша за тіло: українські ветерани кинули виклик Босфору Що мотивувало ветеранів піти на таке випробування?

Після численних травм і контузій Нікіту звільнили зі служби. Пройшовши реабілітацію, він заснував власну справу — відкрив магазин будівельних матеріалів. Але головною справою стала допомога іншим ветеранам.

Я подивився, що дуже багато тих, хто допомагає фронту, і мало тих — хто допомагає ветеранам. Я жодного разу не побачив того ставлення, яке має бути до ветеранів. Тому ми з хлопцями зібралися і відкрили ГО.

Сьогодні в цій організації понад 80 ветеранів. Вони організовують заняття з різних видів спорту, психологічні сесії та спільні зустрічі для бійців, підготовку з тактичної медицини для молоді.

Нещодавно ветерани відвідали Європарламент, зустрілися в Брюселі з єврокомісаром з питань оборони, представником від НАТО та міністром оборони Бельгії.

А ще ми ділилися, як київська СТО змінює ставлення до ветеранів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!