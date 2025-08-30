Воля сильніша за тіло: українські ветерани кинули виклик Босфору

На День Незалежності три українські ветерани перепливли протоку Босфор. Вони подолали шість із половиною кілометрів і показали хороші результати — кажуть у всеукраїнському центрі воєнної травми Superhumans.

Ветерани з ампутаціями навмисне не вказали під час реєстрації, що мають інвалідність — пройти дистанцію нарівні з іншими для них було принциповим питанням.

Для цих результатів готувалися півроку.

Відшліфували плавання у стилі батерфляй та кроль у басейні. Далі, після тривалих тренувань, заплив Босфором — протокою, яка розділяє Європу та Азію. Загалом у цьому змаганні беруть участь 2800 плавців з 81 країни. Такі запливи Олімпійський комітет Туреччини організовує з 1989 року.

Долали Босфор три українські ветерани, кожен з яких витратив на це трохи більше як годину.

Мета такого заходу — привернути увагу до жертв та руйнувань, які спричинила агресивна російська війна, а ще зібрати кошти на протези, яких потребує багато українських воїнів.

— Я пишаюсь хлопцями, пишаюсь нами, — каже один із ветеранів Олег. — Це довгий шлях. Пів року підготовки, багато стартів позаду, багато тренувань позаду, багато копіткої роботи, дисципліни позаду, але Україні все під силу.

Ми декларуємо, хочемо маніфестувати про те, що життя після травми — воно є.

Олег розповідає, що завжди займався спортом. На війні чоловік отримав кілька контузій та поранень. Тривалий час страждав від ПТСР та флешбеків жахів війни. Саме він загорівся ідеєю переплисти Босфор, адже хотів привернути увагу до ветеранів.

Олександр — другий учасник запливу Босфором. Відкрив для себе плавання також після того, як на війні втратив кінцівку. Міна розірвалася поруч з ним, і осколок влучив у коліно. Чоловік розповідає, що період реабілітації був тривалий і тяжкий, і плавання дуже допомогло.

Для Олександра це не перший екстремальний виклик. Навесні він разом з іншим ветераном Іваном Тарном піднялися до базового табору на горі Еверест, що на висоті 5200 м.

