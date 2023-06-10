Цены кусаются, но много возможностей? Какие реалии жизни в Канаде — рассказ украинки

Татьяна Корчевная работала учительницей английского языка и жила в селе Корытня Черкасской области. В начале полномасштабной войны она вынужденно переехала жить в город Эдмонтон в Канаде. Читай, какие реалии жизни в Канаде — что удивляет украинцев?

Реалии жизни в Канаде: что удивляет украинцев и к чему готовиться

Свою историю Татьяна рассказала программе Утро в Большом Городе. Сейчас женщина работает SMM-специалисткой и Тик-ток маркетологом. Эдмонтон — столица провинции Альберта и один из самых больших городов Канады.

После украинских Черкасс, откуда наша героиня, Татьяне казалось, что здесь всегда снег и морозы, а летом холодно. Она очень удивилась, когда оказалось, что канадцы наряжаются в летнюю одежду чаще, чем мы.

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Сейчас здесь жара 30°C, держится она с начала мая. Поэтому мифы о вечной мерзлоте в Канаде можно забыть. Местные советуют наслаждаться природой и видами. Сами канадцы очень редко гуляют на улице.

Автомобиль в Канаде — необходимость. Страна большая, поэтому все находится на больших расстояниях. Общественный транспорт чаще всего только в крупных городах. Именно поэтому украинцы после переезда пытаются, прежде всего, купить авто.

Брать нужно новые автомобили, ведь старые портятся очень быстро из-за климата в стране. Татьяна, как и большинство украинцев, любит гулять по паркам и скверам. Посмотреть вокруг и подышать свежим воздухом — вот чего не хватает в Канаде.

Если вы любите парки с цветами и озерами — нужно ехать в национальные парки, ведь здесь такого мало, — рассказывает Татьяна.

Парками канадцы считают стадионы и бейсбольные поля. Как же отдыхают канадцы? Большую часть времени они работают, но часто развлекаются в центре города или занимаются спортом.

Хоккей для канадцев — праздник. Это любимый спорт здесь. В него играют даже летом. Он отражает национальную гордость и общую любовь к игре.

В Украине кофе можно купить чуть ли не на каждом шагу и посидеть в кафе. Однако в Канаде такого нет, кофеен очень мало и работают они только до шести вечера. Татьяне пришлось привыкать и к канадским ценам. С украинским доходом здесь все очень дорого.

Продукты на двух человек обойдутся в с$250, жилье — с$1000-1500. А самый дешевый тариф за телефон с$55. Проезд в метро в эквиваленте стоит 95 грн. Проездной стоит около 1000 грн в месяц.

Татьяна говорит, каждый день открывает для себя Канаду по-новому, привыкает к городу, в котором живет, ей даже здесь нравится. Но тоска по дому не становится меньше. Женщина уверена, что скоро вернется домой.

Здесь большая украинская диаспора. Татьяна каждый день знакомится с талантливыми людьми, которые живут здесь много лет и развивают украинскую культуру в Канаде.

Раньше мы рассказывали об образовании и работе в Канаде.

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