Путешествия и вдохновение

Цены кусаются, но много возможностей? Какие реалии жизни в Канаде — рассказ украинки

Анастасия Грубрина, редактор сайта 10 июня 2023, 17:00
Реалії життя в Канаді: що дивує українців та до чого готуватися
Фото: Unsplash

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