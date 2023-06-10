Кусючі ціни, але багато можливостей? Які реалії життя в Канаді — розповідь українки

Тетяна Корчовна працювала вчителькою англійської мови та жила в селі Коритня Черкаської області. На початку повномасштабної війни вона вимушено переїхала жити в місто Едмонтон у Канаді. Читай, які реалії життя в Канаді та що дивує українців?

Реалії життя в Канаді: до чого готуватися

Свою історію Тетяна розповіла програмі Ранок у Великому Місті. Зараз жінка працює SMM-спеціалісткою та Тік-Ток маркетологом. Едмонтон — столиця провінції Альберта та одне з найбільших міст Канади.

Після українських Черкас, звідки наша героїня, Тетяні здавалося, що тут завжди сніг та морози, а влітку холодно. Вона дуже здивувалася, коли виявилося, що канадці вбираються в літній одяг частіше, ніж ми.

Зараз також дивляться

Зараз тут спека 30°C, тримається вона з початку травня. Тому міфи про вічну мерзлоту в Канаді можна забути. Місцеві радять насолоджуватися природою та краєвидами. Самі канадці дуже рідко гуляють на вулиці.

Автомобіль у Канаді — необхідність. Країна велика, тому все розташовано на великих відстанях. Громадський транспорт є найчастіше тільки у великих містах. Саме тому українці після переїзду намагаються передусім купити авто.

Брати потрібно нові авто, адже старі псуються дуже швидко через клімат у країні. Тетяна, як і більшість українців, полюбляє гуляти парками і скверами. Пороздивлятися навкруги і подихати свіжим повітрям — ось чого не вистачає в Канаді.

Якщо ви любите парки з квітами та озерами — потрібно їхати до національних парків, адже тут такого мало, — розповідає Тетяна.

Парками канадці вважають стадіони та бейсбольні поля. Як же тоді відпочивають канадці? Більшість часу вони працюють, але найчастіше розважаються в центрі міста або займаються спортом.

Хокей для канадців — свято. Це улюблений спорт тут. У нього грають навіть влітку. Він відображає національну гордість та спільну любов до гри.

В Україні каву можна купити чи не на кожному кроці та посидіти в кав’ярні. Однак у Канаді такого немає, кав’ярень дуже мало і працюють вони лише до шостої вечора. Тетяні довелося звикати і до канадських цін. З українським доходом тут усе дуже дорого.

Продукти на двох людей обійдуться у с$250, житло — с$1000-1500. А найдешевший тариф за телефон с$55. Проїзд у метро в еквіваленті коштує 95 грн. Проїзний коштує близько 1000 грн на місяць.

Тетяна каже: щодня відкриває для себе Канаду по-новому, звикає до міста, в якому живе, їй навіть тут подобається. Але туга за домом не стає меншою. Жінка впевнена, що скоро повернеться додому.

Тут велика українська діаспора. Тетяна щодня знайомиться з талановитими людьми, які живуть тут багато років і розвивають українську культуру в Канаді.

Раніше ми розповідали про освіту та роботу в Канаді.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!