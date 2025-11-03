Супермесяц в Украине: когда можно будет наблюдать астрономическое явление

Украинцы смогут увидеть Бобровую Луну — ближайшую и яркую супермесяц 2025 года. Полнолуние совпадет с моментом, когда Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние, делая его визуально большим и ярким.

Читай в материале, когда украинцы смогут увидеть Бобровую Луну и что о ней известно.

Супермесяц в Украине: когда можно увидеть

Супермесяц, как сообщает, можно будет увидеть вечером 5 ноября, когда Луна окажется в перигее — ближайшей точке своей эллиптической орбиты вокруг Земли. Расстояние будет чуть меньше 357 тысяч километров, из-за чего спутник будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем в апогее (самой отдаленной точке).

В Украине Бобровая Луна будет видна при ясном небе. Лучше всего наблюдать за ним в темных местах, подальше от городского освещения, например, в сельской местности, парках или на окраинах городов. Однако разницу в размере трудно заметить невооруженным глазом, поэтому следует сравнивать с фото или предварительными наблюдениями.

Название Бобровая Луна происходит от традиций индейских племен и ранних колонистов Северной Америки, отмечавших сезоны по лунному календарю. Ноябрь — время, когда бобры активно готовятся к зиме: строят дамбы и укрепляют норы перед замерзанием водоемов. Кроме того, это последний благоприятный период для охотников устанавливать ловушки на бобров, чтобы получить теплый мех перед сильными морозами.

Астрономы советуют не пропустить зрелище, ведь следующий подобный Супермесяц можно будет увидеть только через год. Если погода помешает смотреть на это явление, то можно будет наблюдать онлайн-трансляции от обсерваторий или NASA.

