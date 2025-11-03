Супермісяць в Україні: коли можна буде спостерігати астрономічне явище

Українці матимуть змогу побачити Бобровий Місяць — найближчий і найяскравіший супермісяць 2025 року. Повня збіжиться з моментом, коли Місяць наблизиться до Землі на мінімальну відстань, роблячи його візуально більшим і яскравішим.

Читай у матеріалі, коли українці зможуть побачити Бобровий Місяць та що про нього відомо.

Супермісяць в Україні: коли можна побачити

Супермісяць, як повідомляє можна буде побачити ввечері 5 листопада, коли Місяць опиниться в перигеї — найближчій точці своєї еліптичної орбіти навколо Землі. Відстань становитиме трохи менше 357 тисяч кілометрів, через що супутник здаватиметься на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж у апогеї (найвіддаленішій точці).

В Україні Бобровий Місяць буде видно за умови ясного неба. Найкраще спостерігати за ним у темних місцях, подалі від міського освітлення — наприклад, у сільській місцевості, парках чи на околицях міст. Однак різницю в розмірі важко помітити неозброєним оком, тож варто порівнювати з фото чи попередніми спостереженнями.

Читати на тему Як утворюються зірки за 160 тисяч світлових років від нас: NASA показує фото Як утворюються зірки за 160 тисяч світлових років?

Назва Бобровий Місяць походить від традицій індіанських племен та ранніх колоністів Північної Америки, які відзначали сезони за місячним календарем. Листопад — час, коли бобри активно готуються до зими: будують дамби та укріплюють нори перед замерзанням водойм. Крім того, це останній сприятливий період для мисливців встановлювати пастки на бобрів, аби здобути тепле хутро перед сильними морозами.

Астрономи радять не пропустити видовище, адже наступний подібний Супермісяць можна буде побачити лише через рік. Якщо погода завадить дивитися на це явище, то можна буде спостерігати за онлайн-трансляціями від обсерваторій чи NASA.

Раніше ми писали, коли буде Кривавий місяць в Україні 2025 року — читай у матеріалі, аби не пропустити.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!