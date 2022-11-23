Тамада веселый и конкурсы интересные. Подборка игр на Новый год для семьи и компании

Новый год — хороший повод наконец отложить все дела и собраться всей семьей или дружной компанией, чтобы хорошо провести время.

Однако праздничная трапеза, просмотр традиционных фильмов и шаблонные разговоры уже давно не вызывают такого восторга и атмосферы праздника. Возникает вопрос: чем же можно заняться, чтобы всех заинтересовать.

На спасение новогодней ночи придут игры. Они помогут качественно провести время вместе и насладиться отдыхом по полной. Чтобы долго не мучиться с выбором, читай подборку интересных игр для семьи и компании.

Сейчас также смотрят

Игры для семьи

Поскольку в семье есть представители разных возрастов, бывает трудно угадать, какие же игры могут подойти всем. Однако мы поможем в этом. Вот несколько интересных игр на любой вкус.

Мафия

Для этой игры даже не обязательно иметь специальные карты, достаточно игральной колоды. Интересно играть в мафию, когда собирается крупная компания, более шести человек.

Правила:

Ведущий игры раздает каждому участнику карты, разделяющие игроков на Красную и Черную команды.

К Красным относятся:

Мирные жители — карты от 6 до 10 любой масти;

Шериф — король;

Врач — червовый валет;

Маньяк — пиковый валет;

Леди — дама черви.

К чёрным относятся Мафия и глава мафии Дон. Они обозначаются тузами, где один из них, на выбор ведущего, будет главным.

Следовательно, мирные жители просыпаются только днем ​​и занимают активную общественную позицию в обсуждении.

просыпаются только днем ​​и занимают активную общественную позицию в обсуждении. Шериф просыпается по ночам, чтобы проверить свои подозрения. За ночь он может проверить только одного человека, а ведущий должен подтвердить или опровергнуть догадки. Днем он тоже принимает участие в обсуждении.

просыпается по ночам, чтобы проверить свои подозрения. За ночь он может проверить только одного человека, а ведущий должен подтвердить или опровергнуть догадки. Днем он тоже принимает участие в обсуждении. Врач просыпается ночью и выбирает одного человека, которого, по его мнению, могла сегодня убить мафия, и спасает его. О том, правильного ли он выбрал человека, врач узнает уже утром, когда ведущий объявляет, есть ли в городе потери.

просыпается ночью и выбирает одного человека, которого, по его мнению, могла сегодня убить мафия, и спасает его. О том, правильного ли он выбрал человека, врач узнает уже утром, когда ведущий объявляет, есть ли в городе потери. Маньяк не обязательный игрок. Он играет за мирных жителей. Ночью просыпается и по своему усмотрению стреляет в игрока, которого считает мафией.

не обязательный игрок. Он играет за мирных жителей. Ночью просыпается и по своему усмотрению стреляет в игрока, которого считает мафией. Леди просыпается ночью и на свое усмотрение дает алиби одному игроку. Днем он на один круг лишается права на обсуждение и голосование.

просыпается ночью и на свое усмотрение дает алиби одному игроку. Днем он на один круг лишается права на обсуждение и голосование. Мафия просыпается каждую ночь и убивает других игроков.

В первую ночь ведущий позволяет игрокам с картами Мафии открыть глаза и запомнить своих соратников. После чего мафия засыпает.

Когда наступает фаза дня, просыпаются все жители. Днем все игроки обсуждают, кто из них может быть причастен к мафии и совершать страшные убийства. В конце обсуждения объявляется открытое голосование, где самый подозрительный житель выходит из игры.

Ведущий может раскрыть его карту и объявить игровой статус, а может и сохранить его роль в тайне, чтобы придать интереса игре.

Так продолжается, пока мирные не выгонят всю мафию или мафия не уничтожит мирных.

Крокодил

Суть этой игры состоит в том, что нужно показывать загаданные слова без помощи слов. Тот, кто угадывает, выходит показывать следующим. Победу отдают игроку или команде, которая угадает больше слов.

Алиас

Эту игру не обязательно покупать, достаточно скачать ее на телефон. В ней игроки делятся на команды или играют за себя.

Здесь нужно максимально быстро объяснить своей команде заданные слова без использования однокоренных.

Кто я?

Каждый участник игры пишет на бумажке название любого героя, персонажа, фигуры, предмета или явления и передает его другому, чтобы у каждого игрока была такая бумажка.

Участники, не подсматривая, должны показать другим листочек, где написано, кто они. Во время игры каждый должен задавать вопросы, чтобы понять, кого или что они угадывают: я предмет? я существо? я реальный(-ая)? и т.д.

Другие игроки должны направлять и помогать ответам да или нет. Если игрок получил утвердительный ответ, он имеет право задать еще один вопрос. Если отрицательный, ход переходит к следующему.

Составь историю

Эта игра интересна, поскольку она пробуждает воображение и привлекает каждого к взаимодействию. Кто-то один задает тематику истории и начинает придумывать ее.

Затем игроки по кругу продолжают придумывать развитие истории с того места, где остановился предыдущий игрок, пока рассказ не найдет логическое завершение.

Игры для компании

Конечно, игры для отдыха с друзьями будут несколько отличаться от тех, в которые можно играть с семьей. Здесь будет больше алкогольного контента, черного юмора и т.д.

Начнем с главного атрибута любого уважаемого корпоратива — конкурсов. Они бывают достаточно консервативны, а бывают и такие, на которые не решишься без алкоголя.

Мы расскажем тебе о самых интересных из них. При выборе опирайся на темперамент и вкусовые предпочтения будущих игроков. Важно: для конкурсов следует приготовить символические призы.

Сидячее танго

Разбитые по парам участники пляшут сидя под музыку танго. Тамада для антуража выдает каждой паре по розе. Какая пара лучше и темпераментнее станцует, та и победит в конкурсе.

Быстро снять прищепки

В этой игре могут участвовать три – четыре пары. Всем участникам завязывают глаза. Далее ведущий конкурса прикрепляет к одежде каждого игрока шесть – семь бельевых прищепок.

По команде ведущего каждая пара пытается под музыку наощупь отыскать и убрать все прищепки друг с друга. Конкурс выиграет та пара, которая быстрее всех снимет прикрепленные прищепки.

Веселые презентации

К этой игре нужно будет подготовиться каждому гостю дома. Ее сущность состоит в том, чтобы сделать тематическую смешную презентацию.

Если у вас тематическая вечеринка, можно делать презентации о своем персонаже. Можно выбрать любую другую смешную и веселую тему.

Побеждает тот, чья презентация наберет больше баллов, их выставляют все участники. Критерии и шкалу оценивания тоже продумывают вместе.

К примеру, среди критериев может оказаться уровень русофобии, креативность, черный юмор и т.д.

Правда или действие

Эта игра поможет лучше узнать друг друга и хорошо развлечься. Суть состоит в том, что участник предлагает выбрать любому из компании правду или действие.

Если участник выбирает правду, то должен честно ответить на вопрос, который ему задали. Если действие — то выполнить задание. После этого очередь спрашивать правда или действие переходит к игроку, к которому только что обращались.

Настольные игры

Есть множество вариаций настольных игр, которые будут нравиться компании. Есть игры на воображение, где нужно продумывать собственных персонажей, игры, где нужно показать свое чувство юмора и т.д.

Между прочим, настольные игры станут прекрасным развлечением для длинных зимних вечеров без света, однако спасут от скуки не только они. Мы рассказали десять идей, чем заняться, когда нет света.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.