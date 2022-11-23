Тамада веселий і конкурси цікаві. Підбірка ігор на Новий рік для сім’ї та компанії

Новий рік — це гарний привід нарешті відкласти всі справи та зібратися усією сім’єю чи дружною компанією, щоб гарно провести час.

Однак святкова трапеза, перегляд традиційних фільмів та шаблонні розмови вже давно не викликають такого захвату та атмосфери свята. Виникає питання: чим же можна зайнятися, щоб усіх зацікавити.

На порятунок новорічної ночі прийдуть ігри. Вони допоможуть якісно провести час разом та насолодитися відпочинком на повну. А щоб довго не мучитися з вибором, читай підбірку цікавих ігор для сім’ї та компанії.

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Ігри для сім’ї

Оскільки у родині є представники різних вікових груп, буває важко вгадати, які ж саме ігри можуть підійти всім. Однак ми допоможемо у цьому, ось кілька цікавих ігор на будь-який смак.

Мафія

Для цієї гри навіть не обов’язково мати спеціальні карти, досить гральної колоди. Цікаво грати в мафію, коли збирається велика компанія, понад шість людей.

Правила:

Ведучий гри роздає кожному учаснику картки, які розділяють гравців на Червону та Чорну команди.

До Червоних належать:

Мирні жителі — карти від 6 до 10 будь-якої масті;

Шериф — король;

Лікар — червовий валет;

Маніяк — піковий валет;

Леді — дама черви.

До Чорних належить Мафія і глава мафії Дон. Вони позначаються тузами, де один з них, на вибір ведучого, буде головним.

Відтак мирні жителі прокидаються лише вдень та займають активну громадську позицію в обговоренні.

прокидаються лише вдень та займають активну громадську позицію в обговоренні. Шериф прокидається вночі, щоб перевірити свої підозри. За ніч він може перевірити тільки одну людину, а ведучий має підтвердити або спростувати здогадки. Вдень він теж долучається до обговорення.

прокидається вночі, щоб перевірити свої підозри. За ніч він може перевірити тільки одну людину, а ведучий має підтвердити або спростувати здогадки. Вдень він теж долучається до обговорення. Лікар прокидається вночі та вибирає одну людину, яку, на його думку, могла сьогодні вбити мафія, та рятує її. Про те, чи правильну людину він вибрав, лікар дізнається вже зранку, коли ведучий оголошує, чи є у місті втрати.

прокидається вночі та вибирає одну людину, яку, на його думку, могла сьогодні вбити мафія, та рятує її. Про те, чи правильну людину він вибрав, лікар дізнається вже зранку, коли ведучий оголошує, чи є у місті втрати. Маніяк не обов’язковий гравець. Він грає за мирних жителів. Вночі прокидається і на свій розсуд стріляє в гравця, якого вважає Мафією.

не обов’язковий гравець. Він грає за мирних жителів. Вночі прокидається і на свій розсуд стріляє в гравця, якого вважає Мафією. Леді прокидається вночі та на свій розсуд дає алібі одному гравцю. Удень він на одне коло позбавляється права на обговорення і голосування.

прокидається вночі та на свій розсуд дає алібі одному гравцю. Удень він на одне коло позбавляється права на обговорення і голосування. Мафія прокидається щоночі та вбиває інших гравців.

У першу ніч ведучий дозволяє гравцям з картами Мафії розплющити очі та запам’ятати своїх соратників. Після чого мафія засинає.

Коли настає фаза дня, прокидаються всі жителі. Вдень усі гравці обговорюють, хто з них може бути причетний до мафії та коїти страшні вбивства. Наприкінці обговорення оголошується відкрите голосування, де найбільш підозрілий житель виходить з гри.

Ведучий може розкрити його карту й оголосити ігровий статус, а може і зберегти його роль у таємниці, щоб додати інтересу в гру.

Так продовжується, доки мирні не виженуть всю мафію або мафія не знищить мирних.

Крокодил

Суть цієї гри полягає в тому, що треба показувати загадані слова без допомоги слів. Той, хто вгадає, виходить показувати наступним. Перемогу віддають гравцю або команді, що вгадає більше слів.

Аліас

Цю гру не обов’язково купувати, достатньо завантажити її на телефон. В ній гравці поділяються на команди або грають за себе.

Тут треба максимально швидко пояснити своїй команді задані слова без використання однокореневих.

Хто я?

Кожен учасник гри пише на папірці назву будь-кого героя, персонажа, постаті, предмета чи явища та передає його іншому, щоб у кожного гравця був такий папірець.

Учасники, не підглядаючи, мають показати іншим листочок, де написано, хто вони. Під час гри кожен має ставити запитання, щоб зрозуміти, кого або що вони відгадують: я предмет? я істота? я реальний(-а) тощо.

Інші гравці мають скеровувати та допомагати відповідями так або ні. Якщо гравець отримав ствердну відповідь, то він має право поставити ще одне питання. Якщо заперечну, хід переходить до наступного.

Склади історію

Ця гра цікава, оскільки вона пробуджує уяву та залучає кожного до взаємодії. Хтось один задає тематику історії та починає придумувати її.

Потім гравці по колу продовжують придумувати розвиток історії з того місця, де зупинився попередній гравець, допоки розповідь не знайде логічне завершення.

Ігри для компанії

Звісно, що ігри для відпочинку з друзями дещо відрізнятимуться від тих, у які можна грати з родиною. Тут буде більше алкогольного контенту, чорного гумору тощо.

Почнімо з головного атрибуту будь-якого поважного корпоративу — конкурсів. Вони бувають досить консервативні, а бувають і такі, на які не наважишся без алкоголю.

Ми розповімо тобі про найцікавіші з них. Вибираючи, спирайся на темперамент та смакові уподобання майбутніх гравців. Важливо: для конкурсів слід приготувати символічні призи.

Сидяче танго

Розбиті по парах учасники танцюють сидячи під музику танго. Тамада для антуражу видає кожній парі по троянді. Яка пара краще і запальніше станцює, та й переможе в конкурсі.

Швидко зняти прищіпки

У цій грі можуть брати участь три – чотири пари. Усім учасникам зав’язують очі. Далі ведучий конкурсу прикріплює до одягу кожного гравця шість – сім прищіпок для білизни.

За командою ведучого кожна пара намагається під музику навпомацки відшукати й прибрати всі прищіпки одне з одного. Конкурс виграє та пара, яка швидше за всіх зніме прикріплені прищіпки.

Веселі презентації

До цієї гри треба буде підготуватися кожному гостю вдома. Її суть полягає у тому, щоб зробити тематичну смішну презентацію.

Якщо у вас тематична вечірка, можна робити презентації про свого персонажа. Можна вибрати й будь-яку іншу веселу тему.

Перемагає той, чия презентація набере найбільше балів, а їх виставляють усі учасники. Критерії та шкалу оцінювання теж продумують разом.

До прикладу, серед критеріїв може опинитися: рівень русофобії, креативність, чорний гумор тощо.

Правда або дія

Ця гра допоможе краще дізнатися одне одного і гарно розважитися. Сенс полягає у тому, що учасник пропонує вибрати будь-кому з компанії правду або дію.

Якщо учасник вибирає правду, то мусить чесно відповісти на питання, яке йому поставили. Якщо дію — то виконати завдання. Після цього черга питати правда або дія переходить до гравця, до якого щойно зверталися.

Настільні ігри

Є безліч варіацій настільних ігор, які будуть до вподоби компанії. Є ігри на уяву, де треба продумувати власних персонажів, ігри, де треба показати своє почуття гумору тощо.

Між іншим, настільні ігри стануть прекрасною розвагою для довгих зимових вечорів без світла, однак врятують від нудьги не тільки вони. Ми розповіли десять ідей, чим зайнятися, коли немає світла.

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