Температура воды в Десне: когда лучше всего планировать отдых в августе 2025

Если ты планируешь отдых на Десне, то следует знать, какой будет температура воды. Ведь если долго купаться в холодном водоеме, то можно даже заболеть. Читай в материале, какой будет температура воды в Десне в августе 2025.

Температура воды в Десне: данные на август 2025

К сожалению, нет точных данных о температуре воды на целый месяц, ведь это невозможно предусмотреть. На прогноз влияют многие факторы, такие как погода, солнечная активность, осадки и другие. То есть, температура воды в Демне может меняться в зависимости от погоды и даже региона. Однако можно ориентироваться на средние значения для этого периода.

Обычно температура воды в Десне в августе колеблется в пределах 20-25°C, но может быть выше или ниже в зависимости от погодных условий.

Чтобы знать точнее, тепла ли вода в реке, стоит перед отдыхом:

следить за прогнозами погоды на сайтах гидрометцентра ближе к дате;

проверять данные гидрологических постов, которые могут давать информацию о температуре воды в режиме реального времени. Но на сайте УкрГМЦ нет данных касательно Десны;

обратиться к местным жителям или администрации комплекса отдыха.

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Отдых на Десне в августе 2025: что знать

Комфортная вода для купания — 22-24 ° C, поэтому температурные условия в августе подходят для любителей летнего отдыха. В начале месяца можно наслаждаться теплом, а во второй половине вода станет немного свежей, но все еще приемлемой.

Лучше всего для отдыха на реке подойдет период 1-15 августа, когда вода и воздух самые теплые. Во второй половине августа температура плавно снижается, хотя к концу месяца вода более 20°C сохраняется.

Купальный сезон на Десне длится с июня по начало сентября, средняя летняя температура воды — около 21°C. Самые теплые дни приходятся на вторую половину июля, начало августа, максимумы иногда доходят до 24°C.

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