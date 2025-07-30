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Температура воды в Десне: когда лучше всего планировать отдых в августе 2025

Богдана Макалюк, журналист сайта 30 июля 2025, 19:30
Температура воды в Десне в августе 2025
Фото Unsplash

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