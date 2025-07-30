Температура води в Десні: коли найкраще планувати відпочинок у серпні 2025

Якщо ти плануєш відпочинок на Десні, то варто знати, якою буде температура води. Адже довго купатися у холодній водоймі, то можна навіть захворіти. Читай у матеріалі, якою буде температура води в Десні в серпні 2025.

Температура води в Десні: дані на серпень 2025

На жаль, немає точних даних щодо температури води на цілий місяць, адже це нереально передбачити. На прогноз впливає багато факторів, таких як погода, сонячна активність, опади та інші. Тобто температура води в Демні може змінюватися залежно від погоди та навіть регіону. Однак, можна орієнтуватися на середні значення для цього періоду.

Зазвичай, температура води в Десні в серпні коливається в межах 20-25°C, але може бути вищою або нижчою залежно від погодних умов.

Щоб знати точніше, чи тепла вода у річці, варто перед відпочинком:

слідкувати за прогнозами погоди на сайтах гідрометцентру ближче до дати;

перевіряти дані гідрологічних постів, які можуть надавати інформацію про температуру води в режимі реального часу. Утім, на сайті УкрГМЦ, немає даних щодо Десни;

звернутися до місцевих жителів або адміністрації комплексу відпочинку.

Читати на тему Відпочинок у Чернігівській області: красиві місця з чарівною природою Розповідаємо про цікаві локації для відпочинку в Чернігівській області.

Відпочинок на Десні у серпні 2025: що варто знати

Комфортна вода для купання — 22-24°C, тож температурні умови в серпні підходять для любителів літнього відпочинку. На початку місяця можна насолоджуватися теплом, а в другій половині — вода стане трохи свіжішою, але все ще прийнятною.

Найкраще для відпочинку на річці підійде період 1-15 серпня, коли вода і повітря найтепліші. У другій половині серпня температура плавно знижується, хоча до кінця місяця вода понад 20°C зберігається.

Купальний сезон на Десні триває від червня до початку вересня, середньолітня температура води — близько 21°C. Найтепліші дні припадають на другу половину липня, початок серпня, максимуми іноді доходять до 24°C.

Якщо ти хочеш відпочити недалеко від столиці, то раніше ми розповідали про відпочинок на Київському морі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!