Путешествие будет легким: топ-5 городов Европы, к которым проще всего добраться

Британские эксперты по LateRooms составили рейтинг самых бесстрессовых городских поездок в Европе, оценив 50 популярных направлений. Как сообщает Daily Mail, по данным Easy Breaks Index, первое место занял Краков (Польша), который оказался идеальным для коротких поездок с минимальными хлопотами.

Рейтинг базируется на факторах, таких как время перелета из аэропортов Великобритании, стоимость и продолжительность трансфера из аэропорта, средняя цена отелей и рейтинг главной достопримечательности города.

Читай в материале список топ-5 городов Европы, поездки в которые будут менее стрессовыми.

Перечень городов Европы, путешествие в которые будет наименее стрессовым

Исследование подчеркивает рост популярности коротких городских поездок, позволяющих быстро восстановиться без лишнего стресса. Бесстрессовые направления характеризуются быстрым доступом, пешеходными центрами и доступными ценами.

Краков, Польша — первое место благодаря перелетам менее чем за три часа, 17-минутному поезду в центр, гостиницам от 72 фунтов за ночь и высокому рейтингу Главной рыночной площади (4,8 из 5). Город легко исследовать пешком, с простым доступом к историческим достопримечательностям. Копенгаген, Дания — второе место по скорости доступа (перелет 1 час 58 минут, метро 15 минут), спокойная атмосфера и пешеходные зоны с каналами, гавань Нюгавн и сады Тиволи. Город чист и удобен для велосипедов, но может быть дорогим в некоторых пунктах. Прага, Чехия — третье место как лучший бюджетный вариант с гостиницами от 50 фунтов за ночь и трансферами менее чем за 2 фунта. Улицы пешеходные, с бесплатными достопримечательностями, такими как Старый Город, Карлов мост и Пражский замок, расположены близко друг от друга. Венеция, Италия – четвертое место, идеальное для пар благодаря компактной структуре с тихими улочками, мостами и видами на воду. Перелет около двух часов, также экспресс-автобус 20 минут до Большого канала. Пальма-де-Майорка, Испания — пятое место за легкий доступ к солнцу (перелет менее трех часов, автобус 20 минут), с температурами около 19°C в ноябре, пляжами и тенистыми двориками в старом городе.

Рейтинг подчеркивает, что бесстрессовые поездки — это простота: быстрый трансфер, пешеходные центры и доступные цены, что делает их привлекательными для коротких отпусков.

