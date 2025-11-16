Подорож буде легкою: топ-5 міст Європи, до яких найпростіше дістатись

Британські експерти з LateRooms склали рейтинг найбільш безстресових міських поїздок у Європі, оцінивши 50 популярних напрямків. Як повідомляє Daily Mail, за даними Easy Breaks Index, перше місце посів Краків (Польща), який виявився ідеальним для коротких поїздок з мінімальними клопотами.

Рейтинг базується на факторах, таких як час перельоту з аеропортів Великобританії, вартість і тривалість трансферу з аеропорту, середня ціна готелів та рейтинг головної атракції міста.

Читай у матеріалі перелік топ-5 міст Європи, поїздки до яких будуть найменш стресовими.

Перелік міст Європи, подорож до яких буде найменш стресовою

Дослідження підкреслює зростання популярності коротких міських поїздок, які дозволяють швидко відновитися без зайвого стресу. Безстресові напрямки характеризуються швидким доступом, пішохідними центрами та доступними цінами.

Краків, Польща — перше місце завдяки перельотам менш ніж за три години, 17-хвилинному поїзду до центру, готелям від 72 фунтів за ніч та високому рейтингу Головної ринкової площі (4,8 з 5). Місто легко досліджувати пішки, з простим доступом до історичних пам’яток. Копенгаген, Данія — друге місце за швидкістю доступу (переліт 1 година 58 хвилин, метро 15 хвилин), спокійну атмосферу та пішохідні зони з каналами, гаванню Нюгавн та садами Тіволі. Місто чисте та зручне для велосипедів, але може бути дорогим у деяких пунктах. Прага, Чехія — третє місце як найкращий бюджетний варіант з готелями від 50 фунтів за ніч та трансферами менш ніж за 2 фунти. Вулиці пішохідні, з безплатними пам’ятками, такими як Старе Місто, Карлів міст та Празький замок, розташованими близько один від одного. Венеція, Італія — четверте місце, ідеальне для пар завдяки компактній структурі з тихими вуличками, мостами та видами на воду. Переліт близько двох годин, також є експрес-автобус 20 хвилин до Великого каналу. Пальма-де-Майорка, Іспанія — п’яте місце за легкий доступ до сонця (переліт менш ніж три години, автобус 20 хвилин), з температурами близько 19°C у листопаді, пляжами та тінистими двориками в старому місті.

Рейтинг підкреслює, що безстресові поїздки — це про простоту: швидкий трансфер, пішохідні центри та доступні ціни, що робить їх привабливими для коротких відпусток.

