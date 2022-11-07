Зимний отдых в Египте 2022: цены, условия и как сэкономить на бронировании тура

Египет уже много лет остается одним из популярнейших туристических направлений для украинцев.

Туда можно ехать на протяжении всего года по умеренным ценам и наслаждаться теплым морем с уникальной флорой и фауной.

Этот курорт называют Меккой дайвинга, туда съезжаются серферы и любители истории со всего мира. Почему бы не потешить себя отпуском и погреться на зимние праздники?

Сейчас также смотрят

Журналистка издания Факты ICTV Наталья Жуковская расспросила директора турагентства Любомира Бованько, какие условия и цены предлагают туроператоры, а также как сэкономить на отдыхе.

Стоит ли ехать в Египет зимой

Директор турагентства уверяет, что ехать в Египет можно в любой месяц года. Однако стоит помнить, что февраль — самый холодный месяц на курорте из-за резких ветров.

А вот к концу декабря вода в море доходит до +28ºС. Поэтому ехать в Египет зимой могут даже мерзляки.

Из плюсов зимнего отдыха — туристов немного. Из минусов — возможна ветреная погода.

Что делать в Египте зимой

В целом, зимой в Египте можно делать то же, что и летом. Можно изучать богатое Красное море, наслаждаться обслуживанием по типу “все включено”, заниматься шоппингом на местных базарах и ездить на интересные экскурсии.

Туристы очень любят Луксор, пирамиды и круизы по Нилу. Ведь вдоль берегов этой реки жила древняя египетская цивилизация. Там сохранилось и большинство храмов и памятников того периода.

Цены на отдых в Египте 2022

Цены на туры в Египет доступные в этом году, хотя и подорожали после начала полномасштабной войны в Украине.

Цены начинаются от 30 тысяч грн на двоих и выше. Это мы говорим об отеле четыре звезды. Туда входит перелет, страхование, питание с проживанием.

Есть очень дорогие пятизвездочные отели — там стоимость стартует от 100 тысяч грн на двоих. Это на семь ночей, — говорит Бованько.

Цена также колеблется от типа отеля: будь то all-in-clusive или предлагаются только завтраки или завтраки – ужины.

Война значительно усложнила и маршрут путешествий. Теперь, чтобы долететь до Египта, нужно сначала добраться до Молдовы или Польши. Вылеты есть из Жешува, Варшавы, Кишинева и других городов.

Через Молдову едут преимущественно туристы из Центра и Востока Украины. Людям с Запада, конечно, выгоднее ехать через Польшу.

Добраться до аэропорта можно самостоятельно или воспользовавшись трансфером туроператора. Эта услуга оплачивается отдельно.

Как сэкономить на отдыхе

Эксперт дает несколько советов, как можно сэкономить на турах в Египет:

планировать заранее — хорошие отели быстро раскупают, а цена растет под новогодние праздники;

делать предоплату — так ты страхуешься от валютных рисков и сможешь сэкономить до 60% (если бронировать на полгода вперед) и до 30% (если бронировать тур на Новый год);

выбирать “горячие” туры — но это подходит только для тех, кто может сорваться в отпуск и вылететь менее чем за неделю или даже в тот же день.

Ну и еще один маленький совет — правильно выбирай отель. Обрати внимание, защищен ли пляж отеля от ветров. Если есть возможность, выбирай коралловый пляж, потому что вода там теплее.

А еще хорошо, когда в отеле есть бассейн с подогревом. Тогда можно купаться в любую погоду, — советует Бованько.

Если же ты еще не готов(-а) выезжать за границу, то читай, куда можно поехать в безопасные и короткие туры по Украине.

Не пропусти больше вдохновляющих интересных материалов, подписывайся на наш Telegram-канал.