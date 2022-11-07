Зимний отдых в Египте 2022: цены, условия и как сэкономить на бронировании тура

Египет уже много лет остается одним из популярнейших туристических направлений для украинцев.
Туда можно ехать на протяжении всего года по умеренным ценам и наслаждаться теплым морем с уникальной флорой и фауной.
Этот курорт называют Меккой дайвинга, туда съезжаются серферы и любители истории со всего мира. Почему бы не потешить себя отпуском и погреться на зимние праздники?
Журналистка издания Факты ICTV Наталья Жуковская расспросила директора турагентства Любомира Бованько, какие условия и цены предлагают туроператоры, а также как сэкономить на отдыхе.
Директор турагентства уверяет, что ехать в Египет можно в любой месяц года. Однако стоит помнить, что февраль — самый холодный месяц на курорте из-за резких ветров.
А вот к концу декабря вода в море доходит до +28ºС. Поэтому ехать в Египет зимой могут даже мерзляки.
Из плюсов зимнего отдыха — туристов немного. Из минусов — возможна ветреная погода.
В целом, зимой в Египте можно делать то же, что и летом. Можно изучать богатое Красное море, наслаждаться обслуживанием по типу “все включено”, заниматься шоппингом на местных базарах и ездить на интересные экскурсии.
Туристы очень любят Луксор, пирамиды и круизы по Нилу. Ведь вдоль берегов этой реки жила древняя египетская цивилизация. Там сохранилось и большинство храмов и памятников того периода.
Цены на туры в Египет доступные в этом году, хотя и подорожали после начала полномасштабной войны в Украине.
Цены начинаются от 30 тысяч грн на двоих и выше. Это мы говорим об отеле четыре звезды. Туда входит перелет, страхование, питание с проживанием.
Цены начинаются от 30 тысяч грн на двоих и выше. Это мы говорим об отеле четыре звезды. Туда входит перелет, страхование, питание с проживанием.
Есть очень дорогие пятизвездочные отели — там стоимость стартует от 100 тысяч грн на двоих. Это на семь ночей, — говорит Бованько.
Цена также колеблется от типа отеля: будь то all-in-clusive или предлагаются только завтраки или завтраки – ужины.
Война значительно усложнила и маршрут путешествий. Теперь, чтобы долететь до Египта, нужно сначала добраться до Молдовы или Польши. Вылеты есть из Жешува, Варшавы, Кишинева и других городов.
Через Молдову едут преимущественно туристы из Центра и Востока Украины. Людям с Запада, конечно, выгоднее ехать через Польшу.
Добраться до аэропорта можно самостоятельно или воспользовавшись трансфером туроператора. Эта услуга оплачивается отдельно.
Эксперт дает несколько советов, как можно сэкономить на турах в Египет:
Ну и еще один маленький совет — правильно выбирай отель. Обрати внимание, защищен ли пляж отеля от ветров. Если есть возможность, выбирай коралловый пляж, потому что вода там теплее.
Ну и еще один маленький совет — правильно выбирай отель. Обрати внимание, защищен ли пляж отеля от ветров. Если есть возможность, выбирай коралловый пляж, потому что вода там теплее.
А еще хорошо, когда в отеле есть бассейн с подогревом. Тогда можно купаться в любую погоду, — советует Бованько.
Если же ты еще не готов(-а) выезжать за границу, то читай, куда можно поехать в безопасные и короткие туры по Украине.
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