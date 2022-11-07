Зимовий відпочинок у Єгипті 2022: ціни, умови та як зекономити на бронюванні туру

Єгипет уже багато років залишається одним з найпопулярніших туристичних напрямків для українців.

Туди можна їхати впродовж усього року за помірними цінами та насолоджуватись теплим морем з унікальною флорою та фауною.

Цей курорт називають Меккою дайвінгу, туди з’їжджаються серфери та любителі історії з усього світу. Чому б не потішити себе відпусткою та не погрітись на зимові свята?

Зараз також дивляться

Журналістка видання Факти ICTV Наталя Жуковська розпитала директора турагентства Любомира Бованька, які умови та ціни пропонують туроператори, а також як зекономити на відпочинку.

Чи варто їхати в Єгипет взимку

Директор турагентства запевняє, що їхати в Єгипет можна в будь-який місяць року. Однак варто пам’ятати, що лютий — найхолодніший місяць на курорті через різкі вітри.

А ось до кінця грудня вода в морі доходить до +28ºС. Тому їхати в Єгипет узимку можуть навіть мерзляки.

З плюсів зимового відпочинку — туристів небагато. З мінусів — можлива вітряна погода.

Що робити в Єгипті взимку

Загалом узимку в Єгипті можна робити те саме, що й улітку. Можна вивчати багате Червоне море, насолоджуватись обслуговуванням за типом “все включено”, займатись шопінгом на місцевих базарах та їздити на цікаві екскурсії.

Туристи дуже полюбляють Луксор, піраміди та круїзи Нілом. Адже саме вздовж берегів цієї річки жила стародавня єгипетська цивілізація. Там збереглась і більшість храмів та пам’яток того періоду.

Ціни на відпочинок у Єгипті 2022

Ціни на тури в Єгипет цьогоріч доступні, хоч і здорожчали після початку повномасштабної війни в Україні.

Ціни починаються від 30 тисяч грн на двох і вище. Це ми говоримо про готель чотири зірки. Туди входить переліт, страхування, харчування з проживанням.

Є дуже дорогі п’ятизіркові готелі — там вартість стартує від 100 тисяч грн на двох. Це на сім ночей, — каже Бованько.

Ціна також коливається від типу готелю: чи це all-in-clusive, чи пропонуються лише сніданки або сніданки – вечері.

Війна значно ускладнила і маршрут подорожей. Тепер, щоб долетіти до Єгипту, потрібно спершу дістатись до Молдови чи Польщі. Вильоти є з Жешува, Варшави, Кишинева та інших міст.

Їдуть через Молдову переважно туристи з Центру та Сходу України. Людям із Заходу, звісно, вигідніше їхати через Польщу.

Дістатись до аеропорту можна самостійно або скориставшись трансфером туроператора. Ця послуга оплачується окремо.

Як зекономити на відпочинку

Експерт дає кілька порад, як можна зекономити на турах у Єгипет:

планувати завчасно — адже хороші готелі швидко розкуповують, а ціна зростає під новорічні свята;

робити передоплату — так ти застрахуєшся від валютних ризиків та зможеш зекономити до 60% (якщо бронювати на півроку вперед) та до 30% (якщо бронювати тур на Новий рік);

обирати “гарячі” тури — але це підходить тільки для тих, хто може зірватись у відпустку та вилетіти менш ніж за тиждень або навіть у той самий день.

Ну і ще одна маленька порада — правильно обирай готель. Звертай увагу, чи захищений пляж готелю від вітрів. Якщо є можливість, обирай кораловий пляж, бо вода там тепліша.

А ще добре, коли в готелі є басейн із підігрівом. Тоді можна купатись за будь-якої погоди, — радить Бованько.

Якщо ж ти ще не готовий(-а) виїжджати за кордон, то читай, куди можна поїхати в безпечні та короткі тури Україною.

Не пропусти більше цікавих матеріалів, які надихають, підписуйся на наш Telegram-канал.