Зимовий відпочинок у Єгипті 2022: ціни, умови та як зекономити на бронюванні туру

Єгипет уже багато років залишається одним з найпопулярніших туристичних напрямків для українців.
Туди можна їхати впродовж усього року за помірними цінами та насолоджуватись теплим морем з унікальною флорою та фауною.
Цей курорт називають Меккою дайвінгу, туди з’їжджаються серфери та любителі історії з усього світу. Чому б не потішити себе відпусткою та не погрітись на зимові свята?
Журналістка видання Факти ICTV Наталя Жуковська розпитала директора турагентства Любомира Бованька, які умови та ціни пропонують туроператори, а також як зекономити на відпочинку.
Директор турагентства запевняє, що їхати в Єгипет можна в будь-який місяць року. Однак варто пам’ятати, що лютий — найхолодніший місяць на курорті через різкі вітри.
А ось до кінця грудня вода в морі доходить до +28ºС. Тому їхати в Єгипет узимку можуть навіть мерзляки.
З плюсів зимового відпочинку — туристів небагато. З мінусів — можлива вітряна погода.
Загалом узимку в Єгипті можна робити те саме, що й улітку. Можна вивчати багате Червоне море, насолоджуватись обслуговуванням за типом “все включено”, займатись шопінгом на місцевих базарах та їздити на цікаві екскурсії.
Туристи дуже полюбляють Луксор, піраміди та круїзи Нілом. Адже саме вздовж берегів цієї річки жила стародавня єгипетська цивілізація. Там збереглась і більшість храмів та пам’яток того періоду.
Ціни на тури в Єгипет цьогоріч доступні, хоч і здорожчали після початку повномасштабної війни в Україні.
Ціни починаються від 30 тисяч грн на двох і вище. Це ми говоримо про готель чотири зірки. Туди входить переліт, страхування, харчування з проживанням.
Ціни починаються від 30 тисяч грн на двох і вище. Це ми говоримо про готель чотири зірки. Туди входить переліт, страхування, харчування з проживанням.
Є дуже дорогі п’ятизіркові готелі — там вартість стартує від 100 тисяч грн на двох. Це на сім ночей, — каже Бованько.
Ціна також коливається від типу готелю: чи це all-in-clusive, чи пропонуються лише сніданки або сніданки – вечері.
Війна значно ускладнила і маршрут подорожей. Тепер, щоб долетіти до Єгипту, потрібно спершу дістатись до Молдови чи Польщі. Вильоти є з Жешува, Варшави, Кишинева та інших міст.
Їдуть через Молдову переважно туристи з Центру та Сходу України. Людям із Заходу, звісно, вигідніше їхати через Польщу.
Дістатись до аеропорту можна самостійно або скориставшись трансфером туроператора. Ця послуга оплачується окремо.
Експерт дає кілька порад, як можна зекономити на турах у Єгипет:
Ну і ще одна маленька порада — правильно обирай готель. Звертай увагу, чи захищений пляж готелю від вітрів. Якщо є можливість, обирай кораловий пляж, бо вода там тепліша.
Ну і ще одна маленька порада — правильно обирай готель. Звертай увагу, чи захищений пляж готелю від вітрів. Якщо є можливість, обирай кораловий пляж, бо вода там тепліша.
А ще добре, коли в готелі є басейн із підігрівом. Тоді можна купатись за будь-якої погоди, — радить Бованько.
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