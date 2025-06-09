До +37 градусов и грозы: погода на 9 июня во всех городах Украины

Если утром много росы — будет хороший урожай! Если утром водой стелется туман — жди солнечной погоды! Если кричат ​​вороны — к дождю. А какой будет погода 9 июня в Украине? Рассказал Николай Луценко.

Погода на 9 июня в Украине

Кстати, мы делились, что Миколина погода возвращается в эфир! Теперь Николай Луценко будет рассказывать о погоде на ICTV2.

На Западе Украины 9 июня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами небо затянет облаками. Температуры днем ​​достигнут +16 +18 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде, до +21 градуса тепла.

Ночью температуры упадут до 8-11° с плюсом. Будет достаточно прохладно, с дождями в горных районах.

На Севере совсем другая картина! Солнышко будет радовать почти целый день, будет ясная погода. Температура поднимется до +29 +31 градусов. Ночью температуры будут на уровне +15 +17 градусов. Летняя жара возвращается.

На Востоке страны погода будет сегодня, 9 июня, во власти настоящей жары. Жарко и сухо, как в пустыне! Температуры днем ​​достигнут +33 +37 градусов! Жарче всего будет в Харькове. Ночью температуры упадут до 20-23 градусов выше нуля.

На Юге Украины немного прохладнее, но все равно довольно жарко. Кое-где по небу пройдут тучи. Температура ночью будет +18 +21 градус, а днем ​​9 июня до +32 градусов тепла. Самое время посетить пляж! Водоемы приятно теплые.

В Центральных областях Украины сегодня тоже будет отличная летняя погода. Ясно и без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +24 +28 градусов, а ночью опустятся до +13 +16 градусов. Идеальная погода для прогулок и пикников. Переменная облачность пройдет в Полтавской и Винницкой областях.

В Киеве 9 июня погода будет жаркой и с переменной облачностью. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов, ночью же температура упадет до +17 градусов. Вечером возможны кратковременные дожди и грозы. Особенно после 22:00.

Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! — говорит Николай Луценко.

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