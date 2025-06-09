Стиль жизни

До +37 градусов и грозы: погода на 9 июня во всех городах Украины

Анастасия Грубрина, журналист сайта 09 июня 2025, 12:30
Погода на 9 июня во всех городах
Фото Unsplash

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