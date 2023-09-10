Реабилитация с помощью тока? Минздрав о сомнительном методе, родом из прошлого

Из-за войны многие украинцы нуждаются в качественной реабилитации. Доказательная реабилитация бесплатна для людей и полностью покрывается НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий. Как ее получить, мы рассказывали здесь.

Над повышением качества предоставления такой помощи совместно работают Правительство и Минздрав. Но поскольку в Украине еще раздаются отголоски прошлого, приходится работать еще и над искоренением методов лечения с недоказанной эффективностью.

Важным и весомым шагом в этом направлении стало постановление правительства, которое вводит условия лицензирования медучреждений и центров, предоставляющих услуги по реабилитации.

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В частности, одним из методов реабилитации, с которым приходится бороться, является амплипульс — лечение с помощью тока. В Минздраве подробно рассказали все о такой терапии.

Амплипульс: как появилось лечение током

Амплипульс — один из способов лечения и реабилитации, который приобрел популярность столетие назад в Советском Союзе.

Хотя мир не признавал таких методик, ведь разработка электротерапии основывалась на эмпирических исследованиях и не имела достаточной теоретической базы, в СССР начали вводить эту практику в кабинеты физиотерапии.

Там лечение аппаратным током очень полюбилось, в частности, из-за универсальности применения. Амплипульс использовали при различных состояниях, сопровождающихся ярко выраженным болевым синдромом.

Кого “лечили” амплипульсом

Аппарат работает так: силу тока на приборе увеличивают, пока пациент не почувствует вибрацию, толчки или легкий электрический удар.

Это якобы заставляло нервные окончания сократиться и создать противовоспалительное, рассасывающее, противоотечное, сосудорасширяющее действия. Поэтому его выписывали при:

боли в спине,

невралгии,

артрозе,

ревматоидном артрита,

бронхиальной астмы,

заболеваниях желудочно-кишечного тракта,

парезов центрального происхождения и т.п.

Впрочем, качественных доказательств его действия в международных базах данных нет. Можно найти лишь несколько сомнительных публикаций специалистов из России, что тоже не является фактом доказательства.

В Минздраве отметили, что реабилитация и лечение в первую очередь должны быть доказательными. Методы с недоказанной эффективностью и широким спектром применения — пустая трата времени и денег.

А теперь вспомним о настоящей доказательной реабилитации, на которую бесплатно претендуют все военные. Как проходит восстановление в центрах Recovery, читай в материале.

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