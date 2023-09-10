Реабілітація за допомогою струму? МОЗ про сумнівний метод, родом з минулого

Через війну чимало українців потребує якісної реабілітації. Доказова реабілітація є безоплатною для людей та повністю покривається НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій. Як її отримати, ми розповіли тут.

Над підвищенням якості надання такої допомоги спільно працюють уряд та МОЗ. Та оскільки в Україні ще лунає відгомін минулого, доводиться працювати ще й над викоріненням методів лікування із недоведеною ефективністю.

Важливим і вагомим кроком у цьому напрямі стала постанова, якою запроваджуються умови ліцензування медзакладів та центрів, які надають послуги з реабілітації.

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Зокрема, одним з методів реабілітації, з яким доводиться боротися, є ампліпульс — лікування за допомогою струму. У МОЗ детально розповіли усе, про таку терапію.

Ампліпульс: як з’явилося лікування струмом

Ампліпульс — один зі способів лікування та реабілітації, який набув популярності століття тому в Радянському Союзі.

Хоч світ не визнавав таких методик, адже розробка електротерапії ґрунтувалася на емпіричних дослідженнях та не мала достатньої теоретичної бази, в СРСР почали вводити цю практику у кабінетах фізіотерапії.

Там лікування апаратним струмом дуже полюбилося, зокрема, через універсальність застосування. Ампліпульс використовували за різних станів, які супроводжувались яскраво вираженим больовим синдромом.

Кого “лікували” ампліпульсом

Апарат працює так: силу струму на приладі збільшують, аж доки пацієнт не відчує вібрацію, поштовхи чи легкий електричний удар.

Це нібито змушувало нервові закінчення скоротитися та створити протизапальну, розсмоктувальну, протинабрякову, судинорозширювальну дії. Тож його виписували при:

болю в спині,

невралгії,

артрозу,

ревматоїдного артриту,

бронхіальної астми,

захворювань шлунково-кишкового тракту,

парезів центрального походження тощо.

Втім, якісних доказів його дії в міжнародних медичних базах даних немає. Можна знайти лише декілька сумнівних публікацій фахівців із Росії, що теж не слугує фактом доказовості.

У МОЗ наголосили, що реабілітація та лікування, в першу чергу, мають бути доказовими. Методи з недоведеною ефективністю та широким спектром застосування — марна трата часу й інколи – грошей.

А тепер згадаємо про справжню доказову реабілітацію, на яку безоплатно претендують усі військові. Як проходить відновлення у центрах Recovery, читай у матеріалі.

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