Здоров'я та краса

Реабілітація за допомогою струму? МОЗ про сумнівний метод, родом з минулого

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 10 Вересня 2023, 12:00
реабілітація за допомогою струму
Фото: Pexels

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