Рецепт бабки на Пасху: пошаговое приготовление вкусной и старинной выпечки

Вкус бабки напоминает пушистый кекс с тонким сливочным привкусом. Такой выпечкой называют пирог из дрожжевого теста, сдобный, сладкий пасхальный кулич.

Он получается ароматным, пышным, нежным и вкусным. Многие уже сейчас ищут рецепт бабки на пасху. Пасхальная бабка: рецепт приготовления пошагово — читай в материале.

Украинская пасхальная бабка: рецепт пошагово

Ингредиенты:

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мука — 300 г

молоко — 125 мл

сахар — 100 г

пудра сахарная — 150 г

яйца — 2 шт.

масло сливочное — 40 г (мягкое)

апельсин — 1 шт.

изюм — 50 г

дрожжи сухие — 5 г

сахар ванильный — 1 ст. л.

соль — 1/2 ч. л.

экстракт миндальный — 3–4 капли

Способ приготовления:

В теплом молоке раствори 2 ст. л. сахара, всыпь дрожжи и оставь на 10 минут. За это время дрожжи должны подняться. С апельсина сними цедру и выжми сок. Изюм промой водой и просуши на бумажном полотенце. Яйца взбей с оставшимся сахаром и солью, добавь размягченное масло и еще раз взбей. Добавь цедру апельсина и миндальную эссенцию. Влей молоко с дрожжами, перемешай. Постепенно всыпь муку и замеси мягкое тесто. Накрыть миску с тестом пленкой и оставь на 30 минут. Добавь в тесто изюм, хорошо перемешай. Выложи тесто в форму для выпечки. Накрой форму полотенцем и оставь для подхода в теплом месте на 1 час. Выпекай бабку в нагретой до 190 °С духовке в течение 35–40 минут. Готовую бабку остуди немного в форме, затем переложи на решетку. Для глазури в сахарную пудру постепенно вливай сок апельсина, перемешай. Остывшую выпечку полей глазурью.

Сладкая пасхальная бабка: польский рецепт

Ингредиенты:

Для бабки:

теплое молоко — 0,5 чашки

яйца — 3 шт.

сахар — 0,25 чашки

щепотка соли

сливочное масло — 60 г

сухие дрожжи — 2 ч. л.

мука — 2 чашки

0,5 чашки смеси сушеной смородины, изюма, цукатов, других сухофруктов

Для сиропа:

сахар — 0,5 чашки

вода или яблочный сок — 0,25 чашки

ром — 1–2 ст. л.

Для глазури:

сахарная пудра — 1 чашка

сок, молоко или ром — 2 ст. л.

Способ приготовления:

В чаше миксера смешай все ингредиенты кроме сухофруктов. Вымешивай примерно 2 минуты на повышенной скорости. Добавь сухофрукты, перемешай. Накрой чашу пленкой или полотенцем и оставь подниматься на 1 час. Форму для бабки смажь маслом. Перенеси тесто в форму, накрой пленкой или полотенцем и дай постоять еще 30 минут. В это время приготовь сироп. Разогрей духовку до 180 °С. Выпекай бабку примерно 40 минут. Достань из духовки и медленно вливай теплый сироп на горячую бабку. Оставь на 20 минут. Вытяни бабку из формы и перенеси на решетку. Для сиропа в маленькой кастрюле смешай сахар и воду, доведи до кипения и вари до полного растворения сахара, не размешивая, но потряхивая кастрюлю круговыми движениями. Добавь ром. Для глазури смешай сахарную пудру и молоко (сливки или сок) до однородной гладкой массы.

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