Рецепт бабки на Пасху: пошаговое приготовление вкусной и старинной выпечки

Вкус бабки напоминает пушистый кекс с тонким сливочным привкусом. Такой выпечкой называют пирог из дрожжевого теста, сдобный, сладкий пасхальный кулич.
Он получается ароматным, пышным, нежным и вкусным. Многие уже сейчас ищут рецепт бабки на пасху. Пасхальная бабка: рецепт приготовления пошагово — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Для бабки:
Для сиропа:
Для глазури:
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