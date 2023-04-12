Рецепт бабки на Великдень: покрокове приготування смачної та старовинної випічки

Смак бабки нагадує пухнастий кекс із тонким вершковим присмаком. Такою випічкою називають пиріг із дріжджового тіста, здобну, солодку паску.

Він виходить ароматним, пишним, ніжним та смачним. Багато хто вже зараз шукає рецепт бабки на Великдень. Великодня бабка: рецепт приготування покроково — читай у матеріалі.

Українська пасхальна бабка: рецепт покроково

Інгредієнти:

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борошно — 300 г

молоко — 125 мл

цукор — 100 г

пудра цукрова — 150 г

яйця — 2 шт.

масло м’яке — 40 г

апельсин — 1 шт.

родзинки — 50 г

дріжджі сухі — 5 г

цукор ванільний — 1 ст. л.

сіль — 1/2 ч. л.

екстракт мигдальний — 3–4 краплі

Спосіб приготування:

У теплому молоці розчини 2 ст. л. цукру, всип дріжджі та залиш на 10 хвилин. За цей час дріжджі мають піднятися. З апельсина зніми цедру і вичави сік. Родзинки промий водою і просуши на паперовому рушнику. Яйця збий з сіллю і цукром, що залишився, додай розм’якшене масло і ще раз збий. Додай цедру апельсина та мигдальну есенцію. Влий молоко з дріжджами, перемішай. Поступово всип борошно та заміси м’яке тісто. Накрити миску з тістом плівкою та залиш на 30 хв. Додай у тісто родзинки, добре перемішай. Виклади тісто у форму для випікання. Накрий форму рушником і залиш для підходу в теплому місці на годину. Випікай бабку в розігрітій до 190 °С духовці протягом 35–40 хвилин. Готову бабку остуди трохи у формі, потім переклади на ґрати. Для глазурі в цукрову пудру поступово вливай апельсиновий сік, перемішай. Охолоджену випічку полий глазур’ю.

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Інгредієнти:

Для бабки:

тепле молоко — 0,5 чашки

яйця — 3 шт.

цукор — 0,25 чашки

дрібка солі

масло — 60 г

сухі дріжджі — 2 ч. л.

борошно — 2 чашки

0,5 чашки суміші сушеної смородини, родзинок, цукатів, інших сухофруктів

Для сиропу:

цукор — 0,5 чашки

вода або яблучний сік — 0,25 чашки

ром — 1–2 ст. л.

Для глазурі:

цукрова пудра — 1 чашка

сік, молоко або ром — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У чаші міксера змішай усі інгредієнти, окрім сухофруктів. Вимішуй приблизно 2 хв на підвищеній швидкості. Додай сухофрукти, перемішай. Накрий чашу плівкою або рушником і залиш підніматися на годину. Форму для бабки змасти маслом. Перенеси тісто у форму, накрий плівкою чи рушником і дай постояти ще 30 хв. У цей час приготуй сироп. Розігрій духовку до 180 °C. Випікай бабку приблизно 40 хв. Вийми з духовки та повільно поливай теплим сиропом гарячу бабку. Залиш на 20 хв. Вийми бабку з форми й перенеси на ґрати. Для сиропу в маленькій каструлі змішай цукор і воду, доведи до кипіння і вари до повного розчинення цукру, не розмішуючи, але потрушуючи каструлю круговими рухами. Додай ром. Для глазурі змішай цукрову пудру та молоко (вершки чи сік) до однорідної гладкої маси.

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