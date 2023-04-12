Рецепт бабки на Великдень: покрокове приготування смачної та старовинної випічки

Смак бабки нагадує пухнастий кекс із тонким вершковим присмаком. Такою випічкою називають пиріг із дріжджового тіста, здобну, солодку паску.
Він виходить ароматним, пишним, ніжним та смачним. Багато хто вже зараз шукає рецепт бабки на Великдень. Великодня бабка: рецепт приготування покроково — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Для бабки:
Для сиропу:
Для глазурі:
Раніше ми розповідали рецепт Олександрійської паски.
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