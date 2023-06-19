Все, что интересует о рынке недвижимости в Украине: от цен на аренду до аферистов

В современном мире важно уметь ориентироваться в рынке недвижимости, учитывая его нюансы и потенциальные риски. Это становится особенно актуальным во времена социальных изменений или кризисов. Риелтор Юлия Курганова дала ответы на самые популярные вопросы о недвижимости в Украине.
Толщина стен не зависит от того, какой это дом: новый или старый. Прежде всего, это зависит от того, из чего сделан дом, — отмечает Юлия.
И добавляет: в старых квартирах ситуация со звукоизоляцией бывает гораздо хуже, чем в новых.
Курганова говорит, что с момента, когда появились адекватные проценты по ипотеке, это стало выгодно. Например, сейчас, покупая квартиру в ипотеку и тут же сдавая ее в аренду, можно максимально закрыть вопрос выплаты ипотеки за счет аренды.
Очень изменились. Сейчас продаются только те квартиры, владельцы которых в принципе не планируют возвращаться в Украину.
На аренду также цены немного изменились. Но если сравнивать даже с маем 2022 года, то сейчас цены возросли на 20-25%, однако они еще не доросли до уровня довоенных.
Жадность никуда не делась. Она была, есть и будет. И когда есть спрос, который превышает предложения — цены всегда растут.
И добавляет: плохо, что это произошло из-за людей, которые искали убежище, убегая от войны, а не пытались улучшить свою жизнь. Но так работает рынок недвижимости: есть спрос — есть и поднятие цены.
Вероятно, просто боятся за свое имущество. Но по своему опыту могу сказать точно, что один парень может повредить квартиру гораздо больше, чем девушка с тремя котами, — рассказывает Юлия Курганова.
Если владелец жилья не является ФЛП и сдает квартиру неофициально, то этот договор никакой юридической силы не несет.
Поэтому для успокоения и понимания того, что определенные условия проживания не просто оговорены, но и официально зафиксированы, заключать договор необходимо.
Курганова рассказывает на собственном примере, что работает по предоплате. И клиент, который хочет найти себе квартиру — в начале их совместной работы уже подтверждает свое намерение сотрудничать.
Фото: Pexels
Поэтому, если на каком-то этапе у него что-то не получается — мы на таких клиентов не обижаемся, а с радостью ждем в следующий раз, — добавляет риелтор.
Прежде всего, чтобы проверить добросовестный ли риэлтор, нужно узнать такие данные:
По меньшей мере, риэлтер должен быть на виду и на слуху у людей. Чтобы можно было ввести в интернете фамилию, имя или номер телефона, а тебе выдало, кто это.
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