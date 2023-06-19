Все, что интересует о рынке недвижимости в Украине: от цен на аренду до аферистов

В современном мире важно уметь ориентироваться в рынке недвижимости, учитывая его нюансы и потенциальные риски. Это становится особенно актуальным во времена социальных изменений или кризисов. Риелтор Юлия Курганова дала ответы на самые популярные вопросы о недвижимости в Украине.

Почему в новых домах настолько тонкие стены, что слышно соседей?

Толщина стен не зависит от того, какой это дом: новый или старый. Прежде всего, это зависит от того, из чего сделан дом, — отмечает Юлия.

И добавляет: в старых квартирах ситуация со звукоизоляцией бывает гораздо хуже, чем в новых.

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Выгодно ли в Украине покупать жилье в кредит?

Курганова говорит, что с момента, когда появились адекватные проценты по ипотеке, это стало выгодно. Например, сейчас, покупая квартиру в ипотеку и тут же сдавая ее в аренду, можно максимально закрыть вопрос выплаты ипотеки за счет аренды.

Как изменились цены на недвижимость с начала полномасштабной войны?

Очень изменились. Сейчас продаются только те квартиры, владельцы которых в принципе не планируют возвращаться в Украину.

С началом полномасштабной войны, насколько изменились цены на аренду недвижимости?

На аренду также цены немного изменились. Но если сравнивать даже с маем 2022 года, то сейчас цены возросли на 20-25%, однако они еще не доросли до уровня довоенных.

Почему некоторые арендодатели вдвое подняли цены на жилье, когда люди выезжали в другие регионы Украины, спасаясь от войны?

Жадность никуда не делась. Она была, есть и будет. И когда есть спрос, который превышает предложения — цены всегда растут.

И добавляет: плохо, что это произошло из-за людей, которые искали убежище, убегая от войны, а не пытались улучшить свою жизнь. Но так работает рынок недвижимости: есть спрос — есть и поднятие цены.

Почему арендодатели неохотно сдают квартиры, если есть маленькие дети или домашние животные?

Вероятно, просто боятся за свое имущество. Но по своему опыту могу сказать точно, что один парень может повредить квартиру гораздо больше, чем девушка с тремя котами, — рассказывает Юлия Курганова.

Зачем заключать договор, когда снимаешь жилье?

Если владелец жилья не является ФЛП и сдает квартиру неофициально, то этот договор никакой юридической силы не несет.

Поэтому для успокоения и понимания того, что определенные условия проживания не просто оговорены, но и официально зафиксированы, заключать договор необходимо.

Что делать, если клиент передумал подписывать соглашение в последний момент?

Курганова рассказывает на собственном примере, что работает по предоплате. И клиент, который хочет найти себе квартиру — в начале их совместной работы уже подтверждает свое намерение сотрудничать.

Поэтому, если на каком-то этапе у него что-то не получается — мы на таких клиентов не обижаемся, а с радостью ждем в следующий раз, — добавляет риелтор.

Как понять, что риэлтор — аферист?

Прежде всего, чтобы проверить добросовестный ли риэлтор, нужно узнать такие данные:

есть ли у него открытый КВЭД;

работает ли он официально;

входит ли он в состав общественных организаций.

По меньшей мере, риэлтер должен быть на виду и на слуху у людей. Чтобы можно было ввести в интернете фамилию, имя или номер телефона, а тебе выдало, кто это.

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