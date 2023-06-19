Все, що цікавить про ринок нерухомості в Україні: від зміни цін на оренду до аферистів

Діана Просяник, редакторка сайту 19 Червня 2023, 13:00
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Фото: Pexels

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