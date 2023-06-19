Все, що цікавить про ринок нерухомості в Україні: від зміни цін на оренду до аферистів

У сучасному світі важливо вміти орієнтуватися в ринку нерухомості, враховуючи його нюанси та потенційні ризики. Це стає особливо актуальним у часи соціальних змін або криз. Ріелторка Юлія Курганова дала відповіді на найпопулярніші запитання.
Товщина стін не залежить від того, який це будинок: новий чи старий. Передусім, це залежить від того, з чого зроблений будинок, — наголошує Юлія.
І додає: у старих квартирах ситуація зі звукоізоляцією буває набагато гіршою, ніж у нових.
Курганова каже, що з моменту, відколи з’явились нормальні відсотки за іпотекою, це стало вигідно. Для прикладу, зараз, купуючи квартиру в іпотеку й одразу здаючи її в оренду, можна максимально закрити питання виплати іпотеки коштом оренди.
Дуже змінилися. Нині продаються лише ті квартири, власники яких в принципі не планують повертатися в Україну.
На оренду також ціни трішки змінилися. Але якщо порівнювати навіть з травнем 2022 року, то зараз ціни підвищилися на 20-25%, проте вони ще не досягли довоєнного рівня.
Ріелторка каже, що жадібність нікуди не поділася. Вона була, є і буде. І коли є попит, який перевищує пропозиції, ціни завжди ростуть.
Та додає: погано, що це сталося через людей, які шукали притулку, тікаючи від війни, а не намагалися покращити своє життя. Але так працює ринок нерухомості: є попит — є і підняття ціни.
Ймовірно, просто бояться за своє майно. Але зі свого досвіду можу сказати точно, що один хлопець може пошкодити квартиру набагато більше, ніж дівчина з трьома котами, — розповідає Юлія Курганова.
Якщо власник житла не є ФОПом і здає квартиру неофіційно, то цей договір ніякої юридичної сили не несе.
Тому для заспокоєння і розуміння того, що певні умови проживання не просто обговорені, але й офіційно зафіксовані, укладати договір є необхідним.
Курганова розповідає на власному прикладі, що працює по передплаті. І клієнт, який хоче знайти собі квартиру, на початку спільної роботи вже підтверджує свій намір співпрацювати з ними.
Фото: Pexels
Тому, якщо на якомусь етапі у нього щось не виходить, ми на таких клієнтів не ображаємося, а з радістю чекаємо іншим разом, — додає ріелторка.
Передусім, щоб перевірити чи добросовісний ріелтер, потрібно дізнатися такі дані:
Щонайменше, ріелтер має бути на видноті й на слуху у людей. Щоб можна було ввести в інтернеті прізвище, ім’я або номер телефону, а тобі видало, хто це.
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