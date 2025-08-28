Когда копать картошку в сентябре 2025, чтобы долго лежала и оставалась вкусной

От правильной заготовки картофеля зависит его хранение и качество.

Когда копать картофель в сентябре, чтобы он хорошо лежал в погребах, не гнил, не пускал ростки и был крахмалистым и рассыпчатым — рассказываем в материале.

Когда копать картошку в сентябре 2025 года по лунному календарю

Наши предки ориентировались на лунный календарь, и это не было предрассудком, скорее, своеобразным народным научным изобретением.

Они заметили: Луна, идущая на убыль, является союзником огородника, когда приходится собирать урожай корнеплодов.

В это время питательные вещества сосредотачиваются в клубнях, они как бы консервируются там и лучше сохраняются.

В сентябре 2025 года наиболее благоприятными днями, когда стоит копать картофель, считаются даты с 9 по 14, затем с 17 по 21, а также 27 и 29 сентября.

Однако в полнолуние — 7-8 сентября 2025 — количество влаги в клубнях растет, и они становятся водянистыми и хуже сохраняются.

А на новолуние (22-23 сентября) растения и земля словно пустые — в такие дни картофель более мелкий, менее крахмалистый, лежит хуже. Такие дни лучше обходить.

Что касается погодных условий, то в народе говорили: не стоит копать картофель сразу после грозы, в жару или на холоде, потому что клубни теряют качество или накапливают лишнюю влагу.

Можно ли копать картошку в сентябре 2025 года на церковные праздники

Украинцы не только обращают внимание на фазу Луны, но и на церковные праздники. В сентябре 2025 крайне важные для верующих дни — Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября), Воздвижение Креста Господня (14 сентября), а также День Веры, Надежды, Любви и Софии (17 сентября).

По давней народной традиции, на большие церковные праздники огород не трогали — мол, выкопанный в этот день картофель хуже хранится или вообще остается “на черный день”, то есть когда в дом приходит нужда.

Чтобы не испытывать судьбу, праздничные дни оставляли для церкви и отдыха, копать картошку в них не пытались.

