Коли копати картоплю у вересні 2025, щоб довго лежала і лишалася смачною

Від правильної заготівлі картоплі залежить її зберігання та якість.

Коли копати картоплю у вересні, щоб вона добре лежала у льохах, не гнила, не пускала паростки і була крохмалистою та розсипчастою — розказуємо у матеріалі.

Коли копати картоплю у вересні 2025 за місячним календарем

Наші предки орієнтувалися на місячний календар, і це не було забобоном, радше своєрідним народним науковим винаходом.

Вони помітили: Місяць, що йде на спад, є союзником городника, коли доводиться збирати врожай коренеплодів.

У цей час поживні речовини зосереджуються в бульбах, вони немов консервуються там і краще зберігаються.

У вересні 2025 року найбільш сприятливими днями, коли варто копати картоплю, вважаються дати з 9 по 14, потім — з 17 по 21, а також 27 і 29 вересня.

Проте під час повні — 7-8 вересня 2025 — кількість вологи в бульбах зростає, і вони стають водянистими та гірше зберігаються.

А на молодика ( 22-23 вересня) рослини й земля немов порожні — у такі дні картопля дрібніша, менш крохмалиста, лежить гірше. Такі дні краще оминати.

Щодо погодних умов, то у народі казали: не варто копати картоплю одразу після грози, у спеку чи на холоді — бо бульби втрачають якість або накопичують зайву вологу.

Чи можна копати картоплю у вересні 2025 на церковні свята

Українці не лише звертають увагу на фазу Місяця, а й на церковні свята. У вересні 2025 є вкрай важливі для вірян дні — Різдво Пресвятої Богородиці (8 вересня), Воздвиження Хреста Господнього (14 вересня), а також День Віри, Надії, Любові та Софії (17 вересня).

За давньою народною традицією, на великі церковні свята город не чіпали — мовляв, викопана в цей день картопля гірше зберігається чи взагалі залишається “на чорний день”, тобто коли в дім приходить нужда.

Тож щоб не випробовувати долю, святкові дні лишали для церкви та відпочинку, копати картоплю в них не намагалися.

А ще поцікався: інколи навіть восени серед бульб трапляються з зеленою шкіркою — дізнайся чи можна їсти зелену картоплю та чим вона небезпечна.

