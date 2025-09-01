Посевной календарь на сентябрь 2025: когда озимые дадут лучший урожай

Сентябрь 2025 года кажется очень теплым с самого первого дня. Для тех, кто имеет огороды — это отличный знак. Ведь можно успеть высадить и собрать еще несколько щедрых урожаев! В материале рассказываем о посевном лунном календаре на сентябрь и делимся культурами, которые сажают в начале осени.

Фазы Луны в сентябре 2025

Растущая Луна: 1-6 сентября и 22-30 сентября;

Полнолуние: 7 сентября;

Убывающая Луна: 8-20 сентября;

Новолуние: 21 сентября.

Посевной календарь на сентябрь 2025 года: благоприятные даты

Кроме погоды, благоприятными в сентябре будут многие дни по лунному календарю. Лучшими для высадки озимых и скороспелых культур будут следующие числа сентября: 5-7, 9, 11-18, 23-27.

В первую половину месяца лучше заниматься высадкой многолетних растений в саду. А к концу месяца хорошо будут расти травы и специи. Высадку озимых культур отложи на конец месяца, ведь сейчас тепло, и они могут прорасти раньше.

Неблагоприятными датами для работы на огороде по лунному календарю являются: 1, 4, 19, 21, 28 сентября. В эти дни лучше избегать работы в саду и огороде.

Обрабатывать крону деревьев и убирать в саду лучше 5-7 сентября. В начале и конце месяца следует высаживать скороспелую зелень. В середине сентября, в период 11-18 сентября, можно заниматься высадкой многолетних цветов и растений, обрабатывать деревья.

23-27 числа можно уделить время картофелю, клубневым цветам, подкормке, подготовке семян и заготовке дров.

озимый чеснок: 11-18, 23 сентября.

редис: 5-6, 11-13, 19 и 20 сентября.

травы и зелень: 6-12 сентября, 20 сентября.

крыжовник, виноград и однолетние цветы: 19-20 сентября.

озимая рожь и пшеница: 11-13, 18, 25-26 сентября.

сидераты: 5-7, 10-12, 25-27 сентября.

озимая морковь: 5-6, 12-13, 18 сентября.

лук: 2-3, 7, 9, 23-27 сентября.

кабачки – 2-3, 8-12, 15-16, 23-24, 30 сентября.

спаржа – 2-3, 11-12, 30 сентября.

стручковые – 2-3, 11-14, 24, 30 сентября.

Что сеять в сентябре 2025 года

В сентябре к концу месяца, когда температуры постепенно упадут, можно сеять озимую петрушку. В сентябре сажают и озимую клубнику и малину.

А еще можно рискнуть, и в начале месяца высадить скороспелую редиску. Так до конца сентября — в начале октября ты будешь иметь еще один урожай редиса.

Можно поэкспериментировать и высадить другие скороспелые культуры: листовую горчицу, микрозелень гороха, кресс-салат, рукколу и другую зелень. Они успеют дать урожай через 2-3 недели после высадки. А учитывая, что сентябрь будет теплым, можно успеть собрать немалые осенние урожаи.

К концу сентября можно смело сажать озимый лук и чеснок. На юге их сеют до конца осени.

Из цветов в сентябре можно посадить нарциссы, астры, тюльпаны, дельфиниумы, клематисы, бархатцы. А также садоводы высаживают и более хрупкие пионы и гортензии.

Осенью огородники продолжают копать картошку! Мы рассказывали, когда копать картошку в сентябре, чтобы она долго хранилась.

