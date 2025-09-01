Посевной календарь на сентябрь 2025: когда озимые дадут лучший урожай

Сентябрь 2025 года кажется очень теплым с самого первого дня. Для тех, кто имеет огороды — это отличный знак. Ведь можно успеть высадить и собрать еще несколько щедрых урожаев! В материале рассказываем о посевном лунном календаре на сентябрь и делимся культурами, которые сажают в начале осени.
Фазы Луны в сентябре 2025
- Растущая Луна: 1-6 сентября и 22-30 сентября;
- Полнолуние: 7 сентября;
- Убывающая Луна: 8-20 сентября;
- Новолуние: 21 сентября.
Посевной календарь на сентябрь 2025 года: благоприятные даты
Кроме погоды, благоприятными в сентябре будут многие дни по лунному календарю. Лучшими для высадки озимых и скороспелых культур будут следующие числа сентября: 5-7, 9, 11-18, 23-27.
В первую половину месяца лучше заниматься высадкой многолетних растений в саду. А к концу месяца хорошо будут расти травы и специи. Высадку озимых культур отложи на конец месяца, ведь сейчас тепло, и они могут прорасти раньше.
Неблагоприятными датами для работы на огороде по лунному календарю являются: 1, 4, 19, 21, 28 сентября. В эти дни лучше избегать работы в саду и огороде.
Обрабатывать крону деревьев и убирать в саду лучше 5-7 сентября. В начале и конце месяца следует высаживать скороспелую зелень. В середине сентября, в период 11-18 сентября, можно заниматься высадкой многолетних цветов и растений, обрабатывать деревья.
23-27 числа можно уделить время картофелю, клубневым цветам, подкормке, подготовке семян и заготовке дров.
- озимый чеснок: 11-18, 23 сентября.
- редис: 5-6, 11-13, 19 и 20 сентября.
- травы и зелень: 6-12 сентября, 20 сентября.
- крыжовник, виноград и однолетние цветы: 19-20 сентября.
- озимая рожь и пшеница: 11-13, 18, 25-26 сентября.
- сидераты: 5-7, 10-12, 25-27 сентября.
- озимая морковь: 5-6, 12-13, 18 сентября.
- лук: 2-3, 7, 9, 23-27 сентября.
- кабачки – 2-3, 8-12, 15-16, 23-24, 30 сентября.
- спаржа – 2-3, 11-12, 30 сентября.
- стручковые – 2-3, 11-14, 24, 30 сентября.
Что сеять в сентябре 2025 года
В сентябре к концу месяца, когда температуры постепенно упадут, можно сеять озимую петрушку. В сентябре сажают и озимую клубнику и малину.
А еще можно рискнуть, и в начале месяца высадить скороспелую редиску. Так до конца сентября — в начале октября ты будешь иметь еще один урожай редиса.
Можно поэкспериментировать и высадить другие скороспелые культуры: листовую горчицу, микрозелень гороха, кресс-салат, рукколу и другую зелень. Они успеют дать урожай через 2-3 недели после высадки. А учитывая, что сентябрь будет теплым, можно успеть собрать немалые осенние урожаи.
К концу сентября можно смело сажать озимый лук и чеснок. На юге их сеют до конца осени.
Из цветов в сентябре можно посадить нарциссы, астры, тюльпаны, дельфиниумы, клематисы, бархатцы. А также садоводы высаживают и более хрупкие пионы и гортензии.
