Посівний календар на вересень 2025: коли озимі дадуть найкращий урожай

Вересень 2025 року видається дуже теплим від найпершого дня. Для тих, хто має городи — це чудовий знак. Адже можна встигнути висадити і зібрати ще кілька щедрих урожаїв! У матеріалі розповідаємо про посівний місячний календар на вересень і ділимося культурами, які садять на початку осені.
Фази Місяця у вересні 2025
- Місяць, що зростає: 1-6 вересня і 22-30 вересня;
- Повня: 7 вересня;
- Місяць, що спадає: 8-20 вересня;
- Молодик: 21 вересня.
Посівний календар на вересень 2025: сприятливі дати
Крім погоди, сприятливими у вересні будуть багато днів за місячним календарем. Найкращими для висадки озимих та скоростиглих культур будуть такі числа вересня: 5-7, 9, 11-18, 23-27.
У першу половину місяця краще займатися висадкою багаторічних рослин у саду. А під кінець місяця добре ростимуть трави та спеції. Висадку озимих культур відклади на кінець місяця, адже нині тепло, і вони можуть прорости раніше.
Несприятливими датами для роботи на городі за місячним календарем є такі: 1, 4, 19, 21, 28 вересня. У ці дні краще уникати роботи в саду та на городі.
Обробляти крону дерев та прибирати у саду краще 5-7 вересня. На початку та в кінці місяця варто висаджувати скоростиглу зелень. У середині вересня, в період 11-18 вересня, можна займатися висадкою багаторічних квітів та рослин, обробляти дерева.
23-27 числа можна приділити час картоплі, бульбовим квітам, підживленню, підготовці насіння та заготівлі дров.
- озимий часник: 11-18, 23 вересня.
- редиска: 5-6, 11-13, 19 та 20 вересня.
- трави та зелень: 6-12 вересня, 20 вересня.
- аґрус, виноград і однорічні квіти: 19-20 вересня.
- озиме жито та пшениця: 11-13, 18, 25-26 вересня.
- сидерати: 5-7, 10-12, 25-27 вересня.
- озима морква: 5-6, 12-13, 18 вересня.
- цибуля: 2-3, 7, 9, 23-27 вересня.
- кабачки – 2-3, 8-12, 15-16, 23-24, 30 вересня.
- спаржа – 2-3, 11-12, 30 вересня.
- стручкові – 2-3, 11-14, 24, 30 вересня.
Що сіяти у вересні 2025
У вересні під кінець місяця, коли температури поступово впадуть, можна сіяти озиму петрушку. У вересні садять й озиму полуницю та малину.
А ще можна ризикнути, і на початку місяця висадити скоростиглу редиску. Так до кінця вересня — на початку жовтня ти матимеш ще один урожай редиски.
Можна поекспериментувати та висадити інші скоростиглі культури: листову гірчицю, мікрозелень гороху, крес-салат, руколу та іншу зелень. Вони встигнуть дати урожай за 2-3 тижні після висадки. А з огляду на те, що вересень буде теплим, можна встигнути зібрати чималі осінні врожаї.
Під кінець вересня можна сміливо садити озиму цибулю та часник. На півдні їх сіють до кінця осені.
З квітів у вересні можна посадити нарциси, айстри, тюльпани, дельфініуми, клематиси, чорнобривці. А також садівники висаджують й більш тендітні півонії та гортензії.
Восени городники продовжують копати картоплю! Ми розповідали, коли копати картоплю у вересні, аби вона довго зберігалася.
