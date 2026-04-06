Сериал Рустер 2026: расписание выхода серий комедийной драмы

Один из самых громких сериальных релизов весны 2026 года — комедийная драма Рустер (Rooster) от HBO. Сериал создан Биллом Лоуренсом и Мэттом Тарсесом, в главной роли — Стив Карелл. Премьера состоялась 8 марта 2026 года на HBO.

Уже первый эпизод поставил рекорд: сериал стал самой просматриваемой премьерой комедии на HBO в США за более чем десятилетие, собрав 2,4 миллиона зрителей за первые три дня.

Сериал Рустер: даты выхода серий

Главный герой сериала — писатель Грег Руссо, привыкший к стабильной академической среде. Ситуация кардинально меняется, когда его дочь Кэти начинает учебу в том же колледже Ладлоу, где он читает лекции.

Кэти переживает непростое время — ее муж ушел от нее к аспирантке, — и Грег приезжает на кампус, чтобы поддержать дочь. Пытаясь наладить с ней отношения, он параллельно как будто заново проживает студенческие годы.

Сериал создан сценаристом «Плохой обезьяны» (2024) Мэттом Тарсесом и Биллом Лоуренсом — создателем культовой «Клиники» и соавтором «Теда Лассо» и «Правдивой терапии». Именно это авторство задает тон всему сериалу: легкий, теплый юмор с более серьезным подтекстом об отношениях между отцом и взрослым ребенком.

В актерском составе — Стив Карелл, Даниэлла Дедвайлер, Фил Данстер, Чарли Клайв, Джон К. МакГинли и Лорен Цай. Продолжительность каждого эпизода — от 29 до 34 минут. Сериал выходит на HBO и HBO Max каждое воскресенье в 22:00 по восточному времени США.

Полный график выхода серий первого сезона следующий:

1 серия вышла 8 марта;

2 серия — 15 марта;

3 серия — 22.03;

4 серия — 29.03;

5 серия — 5 апреля;

6 серия — 12.04;

7 серия — 19.04;

8 серия — 26.04;

9 серия — 3 мая;

финал — 10.05.

Всего в первом сезоне 10 эпизодов. Рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет 89% на основе 45 рецензий. Критики хвалят искреннюю актерскую игру Карелла и общий доброжелательный тон сериала.

Съемки Рустера начались в июне 2025 года в Университете Тихоокеанского региона в Стоктоне, штат Калифорния, который послужил декорацией для колледжа Лэдлоу.

Дополнительные натурные сцены снимались в Оксидентал-колледже и Университете Южной Калифорнии, а студийные интерьеры — на студии Warner Bros. в Бербанке. Съемки завершились в августе 2025 года.

Ранее мы писали, когда выйдет фильм Моана — читай в материале дату выхода картины в Украине.

