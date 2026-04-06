Серіал Півень 2026: розклад виходу серій комедійної драми

Один із найгучніших серіальних релізів весни 2026 року — комедійна драма Півень (Rooster) від HBO. Серіал створений Біллом Лоуренсом і Меттом Тарсесом, у головній ролі — Стів Карелл. Прем’єра відбулася 8 березня 2026 року на HBO.

Вже перший епізод поставив рекорд: серіал став найбільш переглянутою прем’єрою комедії на HBO у США за більш ніж десятиліття, зібравши 2,4 мільйона глядачів за перші три дні.

Серіал Півень: дати виходу серій

Головний герой серіалу — письменник Грег Руссо, який звик до стабільного академічного середовища. Ситуація кардинально змінюється, коли його донька Кейті починає навчання у тому ж коледжі Ладлоу, де він читає лекції.

Кейті переживає непростий час — її чоловік пішов від неї до аспірантки, — і Грег приїжджає на кампус, щоб підтримати дочку. Намагаючись налагодити з нею стосунки, він паралельно ніби заново проживає студентські роки.

Серіал створений сценаристом Поганої мавпи (2024) Меттом Тарсесом та Біллом Лоуренсом — творцем культової Клініки та співавтором Теда Лассо і Правдивої терапії. Саме це авторство задає тон усьому серіалу: легкий, теплий гумор із серйознішим підтекстом про стосунки між батьком і дорослою дитиною.

В акторському складі — Стів Карелл, Даніелла Дедвайлер, Філ Данстер, Чарлі Клайв, Джон К. МакГінлі та Лорен Цай. Тривалість кожного епізоду — від 29 до 34 хвилин. Серіал виходить на HBO і HBO Max щонеділі о 22:00 за східним часом США.

Повний графік виходу серій першого сезону такий:

1 серія вийшла 8 березня;

2 серія — 15 березня;

3 серія — 22.03;

4 серія — 29.03;

5 серія — 5 квітня;

6 серія — 12.04;

7 серія — 19.04;

8 серія — 26.04;

9 серія — 3 травня;

фінал — 10.05.

Усього у першому сезоні 10 епізодів. Рейтинг схвалення на Rotten Tomatoes становить 89% на основі 45 рецензій. Критики хвалять щиру акторську роботу Карелла та загальний доброзичливий тон серіалу.

Зйомки Півня стартували у червні 2025 року в Університеті Тихоокеанського регіону у Стоктоні, штат Каліфорнія, який слугував декорацією коледжу Ладлоу.

Додаткові зовнішні сцени знімалися в Оксидентал-коледжі та Університеті Південної Каліфорнії, а студійні інтер’єри — на студії Warner Bros. у Бербанку. Зйомки завершилися у серпні 2025 року.

