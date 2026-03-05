Похищена на Рождество: сколько серий в сериале и планируется ли 2 сезон мелодрамы

Минисериал “Викрадена на Різдво” — это лента производства Starlight Production, впервые вышедшая на телеэкраны в конце 2025 года. Читай в материале, из скольких серий состоит сериал Похищенная на Рождество и планируется второй сезон у мелодрамы.

“Викрадена на Різдво”: сколько серий в сериале

“Викрадена на Різдво” — это классический формат минисериала, сочетающий в себе элементы романтической мелодрамы, комедии и даже остросюжетного экшена. Проект состоит из 4 серий, что позволяет посмотреть всю историю за один вечер.

Сюжет разворачивается вокруг Кристины, случайно похищаемой вместо жены влиятельного застройщика. Однако преступник оказывается честным врачом, доведенным до отчаяния, и вместе они решают проучить коррумпированного бизнесмена.

Каждый эпизод длится в среднем 45-50 минут. Общее время просмотра всего сезона составляет около трех часов, что делает его идеальным вариантом для семейного киномарафона.

Читать по теме Дрібне пташеня 2026: дата выхода серий и есть ли шанс на второй сезон Сколько серий в новом украинском сериале Дрібне пташеня и ждать ли его продолжения.

“Викрадена на Різдво” 2 сезон: стоит ли ожидать продолжения

Создатели сериала и телеканал СТБ не делали официальных заявлений по съемкам 2 сезона. История “Викраденої на Різдво” задумывалась как завершенный минипроект с четким финалом, где все сюжетные линии получают логическое решение.

Для подобных праздничных мелодрам формат одного сезона традиционный. Однако, учитывая высокие рейтинги просмотров на стриминговых сервисах и YouTube в 2026 году, не исключено, что продюсеры могут рассмотреть вариант создания антологии или отдельного фильма-продолжения до следующих рождественских праздников.

Фото: скриншот эпизода на СТБ.

Раньше мы писали, сколько серий в сериале Белла Вита — читай в материале, планируется ли второй сезон этого минисериала.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!