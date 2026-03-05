Викрадена на Різдво: скільки серій в серіалі та чи планується 2 сезон мелодрами

Мінісеріал Викрадена на Різдво — це стрічка виробництва Starlight Production, яка вперше вийшла на телеекрани наприкінці 2025 року. Читай в матеріалі, зі скількох серій складається серіал Викрадена на Різдво та чи планується другий сезон у мелодрами.

Викрадена на Різвдо: скільки серій в серіалі

Викрадена на Різдво — це класичний формат мінісеріалу, який поєднує в собі елементи романтичної мелодрами, комедії та навіть гостросюжетного екшену. Проєкт складається з 4 серій, що дозволяє переглянути всю історію за один вечір.

Сюжет розгортається навколо Христини, яку випадково викрадають замість дружини впливового забудовника. Проте злочинець виявляється чесним лікарем, доведеним до відчаю, і разом вони вирішують провчити корумпованого бізнесмена.

Кожен епізод триває в середньому 45–50 хвилин. Загальний час перегляду всього сезону становить близько трьох годин, що робить його ідеальним варіантом для сімейного кіномарафону.

Викрадена на Різвдо 2 сезон: чи варто очікувати на продовження

Творці серіалу та телеканал СТБ не робили офіційних заяв щодо зйомок 2 сезону. Історія Викраденої на Різдво задумувалася як завершений мініпроєкт із чітким фіналом, де всі сюжетні лінії отримують логічне розв’язання.

Для подібних святкових мелодрам формат одного сезону є традиційним. Проте, з огляду на високі рейтинги переглядів на стрімінгових сервісах та YouTube у 2026 році, не виключено, що продюсери можуть розглянути варіант створення антології або окремого фільму-продовження до наступних різдвяних свят.

Фото: скріншот епізоду на СТБ.

