Дрібне пташеня 2026: дата виходу серій і чи є шанс на другий сезон

Мелодрама, в якій особисті історії героїв переплітаються з війною, а втрати — з пошуком нового сенсу життя – саме так можна в кількох словах, без спойлерів, описати новий проєкт СТБ — серіал Дрібне пташеня, який вийшов 21 лютого 2026 року.

Скільки серій в мелодрамі і чи лишився її фінал відкритим, і можна чекати на продовження — розповідаємо у матеріалі.

Скільки серій в серіалі Дрібне пташеня і їхня дата виходу

Український серіал Дрібне пташеня, 2026 року — це чотирисерійна мелодрама, яка лише нещодавно вийшла на екрани.

Автори презентували її, як душевну історію про особистий перелом, біль і пошуки себе.

Прем‘єра пройшла 21 лютого 2026 року на телеканалі СТБ, і всі чотири серії показали в цей же день у форматі мінісеріалу.

Тож всю історію можна було переглянути за один вечір.

У центрі сюжету стрічки — дівчина Аліса, яка почувається господаркою власної долі, вона впевнено будує карʼєру, стосунки, планує своє майбутнє.

Але одного дня її світ руйнується — зрада коханого і початок повномасштабної війни змушують її залишити велике місто й повернутися до маленького містечка Щасливе, де, як виявляється, і досі приховані сімейні таємниці.

Читати на тему Белла Віта: скільки серій у міні-серіалі та чи планується 2 сезон Серіал до Дня закоханих, який став обговорюваним одразу після його прем’єри.

Чи вийде другий сезон серіалу Дрібне пташеня

Серіал показує, як його герої змінюються, відновлюються після втрат і шукають новий сенс. Попри катастрофічні зміни вони знаходять в собі сили продовжувати жити й кохати.

Загалом Дрібне пташеня залишає після себе відчуття завершеної історії, і у фіналі першого сезону не виникає питань про майбутнє героїв — їхні долі значною мірою визначені, а всі сюжетні арки закриті.

Однак ті, хто вже встиг переглянути стрічку, щиро співпереживали героям і хотіли б, щоб серіал отримав продовження.

Тож не виключено, що творці могли б розглянути можливість другого сезону, особливо якщо інтерес до серіалу зростатиме. Але жодних офіційних заяв з цього приводу поки немає.

Читай також: Парочка слідчих— скільки серій у 1 сезоні та чи буде продовження серіалу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!