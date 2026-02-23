Дрібне пташеня 2026: дата выхода серий и есть ли шанс на второй сезон

Мелодрама, в которой личные истории героев переплетаются с войной, а потери — с поиском нового смысла жизни — именно так можно в нескольких словах, без спойлеров, описать новый проект СТБ — сериал Дрібне пташеня, который вышел 21 февраля 2026 года.

Сколько серий в мелодраме, остался ли её финал открытым и стоит ли ждать продолжения — рассказываем в материале.

Сколько серий в сериале Дрібне пташеня и дата их выхода

Украинский сериал Дрібне пташеня 2026 года — это четырёхсерийная мелодрама, которая совсем недавно появилась на экранах.

Авторы представили её как душевную историю о личном переломе, боли и поисках себя.

Премьера прошла 21 февраля 2026 года на телеканале СТБ, и все четыре серии показали в тот же день в формате мини‑сериала.

Таким образом, всю историю можно было посмотреть за один вечер.

В центре сюжета — девушка Алиса, которая чувствует себя хозяйкой собственной судьбы: она уверенно строит карьеру, отношения и планирует своё будущее.

Но однажды её мир рушится — измена возлюбленного и начало полномасштабной войны заставляют её покинуть большой город и вернуться в маленький городок Щасливе, где, как оказывается, до сих пор скрыты семейные тайны.

Читать по теме Белла Вита: сколько серий в мини-сериале и планируется ли 2 сезон Сериал ко Дню влюбленных, который стал обсуждаемым сразу после его премьеры.

Выйдет ли второй сезон сериала Дрібне пташеня

Сериал показывает, как герои меняются, восстанавливаются после потерь и ищут новый смысл жизни. Несмотря на катастрофические изменения, они находят силы продолжать жить и любить.

В целом Дрібне пташеня оставляет ощущение завершённой истории, и в финале первого сезона не возникает вопросов о будущем героев — их судьбы во многом определены, а все сюжетные линии закрыты.

Однако те, кто уже успел посмотреть сериал, искренне сопереживали героям и хотели бы, чтобы сериал получил продолжение.

Поэтому не исключено, что создатели могли бы рассмотреть возможность второго сезона, особенно если интерес к сериалу будет расти. Но никаких официальных заявлений по этому поводу пока нет.

Читайте также: Парочка слідчих — сколько серий в 1 сезоне и будет ли продолжение сериала.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!