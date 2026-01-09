Сериалы января 2026: новинки, порадующие нас в начале года

Январь 2026 обещает стать одним из самых мощных месяцев для любителей сериалов, ведь мировые стриминговые гиганты подготовили ряд громких премьер и завершение культовых историй.

Читай в материале, которые сериалы нас ожидают, а которые уже вышли в январе.

Сериалы января 2026: премьера на Netflix

Убегай

Стриминговая платформа начала 2026 год премьерой детективного сериала Убегай, ставшего очередной адаптацией литературного триллера Гарлана Кобена. Сюжет разворачивается вокруг Саймона Грина — отца, отчаявшегося, но продолжающего поиски своей дочери, бежавшей из дома. В процессе розыска главный герой оказывается в центре уголовного дела об убийстве, где ему приходится столкнуться с ужасающими секретами, способными разрушить жизнь всей его семьи.

Этот проект стал частью традиционной стратегии сервиса, согласно которой экранизации произведений Кобена выходят именно 1 января уже три года подряд. Ранее в этот же день зрители увидели ленты Твоя первая последняя ложь и скучаю по тебе.

Его и ее

Детективный триллер Его и ее (His & Hers) стал одной из главных январских премьер. Сюжет разворачивается вокруг журналистки Анны, которая после профессионального и личного упадка в Атланте возвращается в городок своего детства. Причиной становится жестокое убийство, которое она берется расследовать своими силами. Официальное дело ведет детектив Джек Гарпер, для которого Анна довольно быстро превращается из помощницы в одну из главных подозреваемых.

Ключевые роли в сериале достались Тесси Томпсон и Джон Бернтал. Минисериал состоит из шести эпизодов, которые стали доступны зрителям сразу 8 января.

Семь циферблатов Агаты Кристи

События разворачиваются в 1925 году, когда невинная проделка во время отдыха в загородном имении приводит к трагической и неожиданной смерти. Энергичная леди Эйлин Брент по прозвищу Бандл отказывается верить в версию о несчастном случае и начинает свои поиски правды. Это расследование выводит ее на след масштабного и опасного сговора.

Вместе с леди Катергем и опытным суперинтендантом Баттлом главная героиня погружается в мир темных тайн, где каждая новая находка меняет представление об аристократическом обществе. Детектив готовится к выходу 15 января.

Сериалы января 2026 вместе с HBO Max

Рыцарь семи королевств

Эта история является приквелом к ​​культовой игре престолов и переносит зрителей во времена за столетие до знакомых событий. Главными героями стали сэр Дункан Высокий и его молодой оруженосец Эгг. После успеха Дома дракона это уже второй крупный проект, расширяющий вселенную Вестероса.

Первый сезон состоит из шести эпизодов, которые будут выходить еженедельно до 22 февраля, а первые серии будут доступны уже 18 января. Следует отметить, что создатели уверены в успехе проекта, поэтому еще в ноябре, задолго до официального релиза, сериал продолжили на второй сезон, премьера которого ожидается в 2027 году.

Питт

Помимо новеньких сериалов мы также дождались возвращения легендарного сериала Питт, вернувшегося на экраны 8 января со вторым сезоном. Для поклонников сериала, которые с нетерпением ждали новых серий, есть отличные новости: по оценкам критиков, уже успевших ознакомиться с материалом, сериал держит высокую планку качества.

Второй сезон, как и предыдущий, будет включать 15 эпизодов. Сериал будет выходить в еженедельном формате, а финальная серия сезона запланирована на 16 апреля.

Сериалы января 2026 на Disney+

Чудо-человек

История разворачивается вокруг актеров Саймона Уильямса и Тревора Слэттери, которые пытаются получить роли в римейке супергеройского фильма о Чудо-человеке. Проект станет 17-м сериалом в рамках киновселенной Marvel. Сериал позиционируется как супергеройская комедия.

Вейверли Плейс: Новые ведьмы

Магическая история возвращается на экраны: уже 21 января 2026 на платформе Disney+ стартует второй сезон сериала Вейверли Плейс: Новые колдуны (Wizards Beyond Waverly Place). Это семейная комедия, которая стала прямым продолжением культового шоу Волшебники из Вейверли Плейс, в свое время завоевавшего миллионы поклонников по всему миру.

После загадочного инцидента в академии магии WizTech, Джастин решил окончательно порвать с колдовством. Он избрал путь обычного человека, посвятив себя жене и воспитанию двоих детей. Спокойное существование оказывается под угрозой, когда на пороге дома Руссо появляется сильнейший юный волшебник. Он ищет наставника, который поможет ему овладеть стихийной силой. Осознавая нависшую над магическим миром опасность, Джастин вынужден снова взять в руки волшебную палочку.

Сериалы января 2026 от Amazon

Ограбление

История рассказывает об ограблении век, в центре которого неожиданно оказывается Зара — обычная работница инвестиционной фирмы. Ее рутинный рабочий день превращается в настоящий ужас, когда в офис врывается вооруженная банда. Налетчики берут девушку и ее лучшего друга Люка в заложники, заставляя их стать соучастниками преступления и выполнять опасные указания под угрозой смерти.

Главную роль в проекте исполнила известная британская актриса Софи Тернер. Она уже успела покорить зрителей ролями Сансы Старк в Гре престолов и Джин Грей во франшизе Люди Икс. Минисериал состоит из 6 серий. Стриминговый сервис выпустит все эпизоды одновременно, что позволит зрителям пересмотреть всю историю за одно мероприятие уже 21 января. Трейлер можно посмотреть по ссылке.

Раньше мы писали, в каких фильмах снимался Джейк Джилленгол — читай в материале подборку лент, в которых снимался актер.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!