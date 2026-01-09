Серіали січня 2026: новинки, що порадують нас на початку року

Січень 2026 року обіцяє стати одним із найпотужніших місяців для любителів серіалів, адже світові стрімінгові гіганти підготували низку гучних прем’єр та завершення культових історій.

Читай в матеріалі, які серіали на нас очікують, а які вже вийшли у січні.

Серіали січня 2026: прем’єри на Netflix

Утікай

Стрімінгова платформа розпочала 2026 рік прем’єрою детективного серіалу Утікай, що став черговою адаптацією літературного трилера Гарлана Кобена. Сюжет розгортається навколо Саймона Гріна — батька, який втратив надію, але продовжує пошуки своєї доньки, що втекла з дому. У процесі розшуку головний герой опиняється в центрі кримінальної справи про вбивство, де йому доводиться зіткнутися з жахливими секретами, здатними зруйнувати життя всієї його родини.

Цей проєкт став частиною вже традиційної стратегії сервісу, згідно з якою екранізації творів Кобена виходять саме 1 січня вже три роки поспіль. Раніше в цей же день глядачі побачили стрічки Твоя перша остання брехня та Сумую за тобою.

Його і її

Детективний трилер Його і її (His & Hers) став однією з головних січневих прем’єр. Сюжет розгортається довкола журналістки Ганни, яка після професійного та особистого занепаду в Атланті повертається до містечка свого дитинства. Причиною стає жорстоке вбивство, яке вона береться розслідувати самотужки. Офіційну справу веде детектив Джек Гарпер, для якого Ганна досить швидко перетворюється з помічниці на одну з головних підозрюваних.

Ключові ролі в серіалі дісталися Тессі Томпсон та Джону Бернталу. Мінісеріал складається з шести епізодів, які стали доступні глядачам всі одразу 8 січня.

Сім циферблатів Агати Крісті

Події розгортаються у 1925 році, коли безневинна витівка під час відпочинку в заміському маєтку призводить до трагічної та несподіваної смерті. Енергійна леді Ейлін Брент на прізвисько Бандл відмовляється вірити у версію про нещасний випадок і розпочинає власні пошуки правди. Це розслідування виводить її на слід масштабної та небезпечної змови.

Разом із леді Катергем та досвідченим суперінтендантом Баттлом головна героїня занурюється у світ темних таємниць, де кожна нова знахідка змінює її уявлення про аристократичне суспільство. Детектив готується до свого виходу 15 січня.

Серіали січня 2026 разом із HBO Max

Лицар сімох королівств

Ця історія є приквелом до культової Гри престолів і переносить глядачів у часи за сторіччя до знайомих подій. Головними героями стали сер Дункан Високий та його молодий зброєносець Егг. Після успіху Дому дракона це вже другий великий проєкт, що розширює всесвіт Вестероса.

Перший сезон складається з шести епізодів, які виходитимуть щотижня аж до 22 лютого, а перші серії будуть доступні вже 18 січня. Варто зазначити, що творці впевнені в успіху проєкту, тому ще в листопаді, задовго до офіційного релізу, серіал продовжили на другий сезон, прем’єра якого очікується у 2027 році.

Пітт

Крім новеньких серіалів, ми також дочекались повернення легендарного серіалу Пітт, що повернувся на екрани 8 січня з другим сезоном. Для прихильників серіалу, які з нетерпінням чекали на нові серії, є чудові новини: за оцінками критиків, які вже встигли ознайомитися з матеріалом, серіал тримає високу планку якості.

Другий сезон, як і попередній, включатиме 15 епізодів. Серіал виходитиме в щотижневому форматі, а фінальна серія сезону запланована на 16 квітня.

Серіали січня 2026 на Disney+

Диво-людина

Історія розгортається навколо акторів Саймона Вільямса та Тревора Слеттері, які намагаються отримати ролі у рімейку супергеройського фільму про Диво-людину. Проект стане 17-м серіалом у межах кіновсесвіту Marvel. Серіал позиціонується як супергеройська комедія.

Вейверлі Плейс: Нові відьми

Магічна історія повертається на екрани: вже 21 січня 2026 року на платформі Disney+ стартує другий сезон серіалу Вейверлі Плейс: Нові чаклуни (Wizards Beyond Waverly Place). Це сімейна комедія, яка стала прямим продовженням культового шоу Чарівники з Вейверлі Плейс, що свого часу завоювало мільйони прихильників по всьому світу.

Після загадкового інциденту в академії магії WizTech, Джастін вирішив остаточно порвати з чаклунством. Він обрав шлях звичайної людини, присвятивши себе дружині та вихованню двох дітей. Спокійне існування опиняється під загрозою, коли на порозі дому Руссо з’являється надзвичайно сильний юний чарівник. Він шукає наставника, який допоможе йому опанувати стихійну силу. Усвідомлюючи небезпеку, яка нависла над магічним світом, Джастін змушений знову взяти до рук чарівну паличку.

Серіали січня 2026 від Amazon

Пограбування

Історія розповідає про пограбування століття, у центрі якого неочікувано опиняється Зара — звичайна працівниця інвестиційної фірми. Її рутинний робочий день перетворюється на справжнє жахіття, коли до офісу вривається озброєна банда. Грабіжники беруть дівчину та її найкращого друга Люка в заручники, змушуючи їх стати співучасниками злочину та виконувати небезпечні вказівки під загрозою смерті.

Головну роль у проєкті виконала відома британська акторка Софі Тернер. Вона вже встигла підкорити глядачів ролями Санси Старк у Грі престолів та Джин Ґрей у франшизі Люди Ікс. Мінісеріал складається з 6 серій. Стрімінговий сервіс випустить усі епізоди одночасно, що дозволить глядачам переглянути всю історію за один захід вже 21 січня. Трейлер можна проглянути за посиланням.

Раніше ми писали, в яких фільмах знімався Джейк Джилленгол — читай у матеріалі підбірку стрічок, в яких знімався актор.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!